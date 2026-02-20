Golfer Nguyễn Anh Minh và đội Đại học Oregon đứng hạng 3 giải The Prestige 2026

Nguyễn Anh Minh đang thi đấu tự tin ở Mỹ thời điểm này. Ảnh: USGA

Giải đấu đã khép lại ngày 19-2 (theo giờ Việt Nam). Nguyễn Anh Minh và đội golf Đại học Oregon đã đứng hạng 3 chung cuộc tại giải. Đã có 24 đội golf của các trường Đại học khu vực bờ Tây (Mỹ) tham dự giải. The Prestige 2026 thuộc hệ thống giải golf thể thao NCAA ở Mỹ.

Đội golf Đại học Oregon đã đạt tổng điểm -1 qua đó giữ hạng 3. Trong thành tích thi đấu cá nhân, đội này có 5 golf thủ tranh tài và 1 trong số đó là Nguyễn Anh Minh. Anh Minh đã khởi đầu vòng 1 với điểm Even par. Trong các vòng 2 và vòng 3, Anh Minh vẫn giữ được điểm Even par. Do đó khép lại 3 vòng, cá nhân golfer người Việt Nam có điểm Even par chung cuộc. Kết quả này giúp Anh Minh giữ hạng T12 trên bảng xếp hạng cá nhân ở giải The Prestige 2026.

Trên bảng xếp hạng kết quả cá nhân, golf thủ Aiden Krafft đã giữ điểm tốt nhất -5, đứng vị trí số 1. Giải The Prestige 2026 là chương trình thi đấu chính thức thứ 2 của Nguyễn Anh Minh cùng đội golf Đại học Oregon ở hệ thống thi đấu tại Mỹ vừa qua. Trước đó, golf thủ này đã tham dự giải Amer Ari Invitational 2026 và có hạng 5 cá nhân với điểm -17.

Nguyễn Anh Minh là sinh viên năm thứ nhất Đại học Oregon. Nam tuyển thủ của golf Việt Nam theo học văn hóa tại Mỹ nhưng vẫn tập trung tập luyện, thi đấu golf.

MINH CHIẾN