Nguyễn Anh Minh lập kết quả kỷ lục trong lần đầu thi đấu giải golf Đại học ở Mỹ

Golfer Nguyễn Anh Minh đã đạt được kết quả tốt nhất của mình khi chính thức thi đấu cho đội golf Đại học Oregon tại Mỹ.

Nguyễn Anh Minh đã có hạng T5 cá nhân nam tại giải đấu ở Hawaii (Mỹ) mới đây. Ảnh: Oregon State University

Nguyễn Anh Minh và đội golf Đại học Oregon (Oregon State University) đã kết thúc vòng cuối giải Amer Ari Invitational 2026 tổ chức tại Hawaii (Mỹ) vào rạng sáng ngày 8-2 (theo giờ Việt Nam). Đây là giải đấu thuộc chương trình NCAA của thể thao Đại học tại Mỹ.

Nguyễn Anh Minh là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Oregon đồng thời cũng là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự đội golf này. Đây là giải đầu tiên, Nguyễn Anh Minh chính thức khoác áo đội golf Đại học của mình.

Tại vòng cuối, Anh Minh đã chơi xuất sắc để đạt điểm -5 sau 67 gậy thi đấu. Thành tích trên giúp Anh Minh đạt tổng điểm -17 sau 3 vòng tại giải. Điểm số trên là thành tích cá nhân tốt nhất của Anh Minh khi tham dự các giải đấu tại Mỹ từ trước tới nay. Đồng thời, golfer của Việt Nam có vị trí T5 về cá nhân tại giải Amer Ari Invitational 2026.

Đội golf Đại học Orgeon đã xếp hạng 8 với tổng điểm -43. Vô địch giải là Đại học Auburn với tổng điểm -77. Cũng trong giải này, golfer Jackson Koivun của Đại học Auburn (Mỹ) đã vô địch bảng cá nhân nam với tổng điểm -25.

Nguyễn Anh Minh đã được suất học bổng tới học Đại học Oregon từ cuối năm ngoái. Golfer này vẫn là tuyển thủ quốc gia đã giành HCB cá nhân nam, HCĐ đồng đội nam tại SEA Games 33-2025. Hiện tại, Anh Minh vẫn là người giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nghiệp dư nam (hạng 49).

MINH CHIẾN