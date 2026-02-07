Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina khai mạc hoành tráng

Lễ khai mạc đáng nhớ và đầy tính nghệ thuật, lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry, Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 đã thu hút khán giả toàn cầu vào thứ Sáu với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao và lời kêu gọi hòa bình toàn cầu thông qua sức mạnh đoàn kết của thể thao.

Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 thu hút khán giả toàn cầu vào thứ Sáu.

“Veni, vidi, vici” (Đến, thấy, chinh phục) là tinh thần chủ đạo tại lễ khai mạc hoành tráng ở sân vận động San Siro ở Milan. Buổi lễ hoành tráng của Italy, với sự góp mặt của những nhân vật quốc tế nổi tiếng như Mariah Carey, nhạc sĩ Laura Pausini và giọng ca tenor Andrea Bocelli của nước chủ nhà, hay màn tưởng nhớ đầy xúc động dành cho cố nghệ sĩ Raffaela Carrà, kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ - dù vậy, khán giả địa phương vẫn cảm thấy tiếc nuối vì chưa được chứng kiến ​​nhiều hơn nữa.

Sự kiện đã mở màn cho Thế vận hội Milano Cortina, kỳ Thế vận hội lần thứ 3 được tổ chức tại Italy. Thế vận hội sẽ diễn ra tại những địa điểm ngoạn mục như dãy núi Dolomite, Livigno thuộc dãy Alps và Predazzo ở tỉnh Trento cho đến ngày 22-2, khi Lễ bế mạc tại Verona khép lại hơn 2 tuần thi đấu Olympic.

Khác với Thế vận hội mùa hè Paris 2024, các vận động viên lần này được đặt lên hàng đầu như thường lệ, với cuộc diễu hành của đoàn đại biểu các quốc gia tham gia lần đầu tiên đi qua nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả sân vận động bóng đá mang tính biểu tượng của thủ phủ Lombardy, nơi sắp bị phá bỏ để nhường chỗ cho sân San Siro mới. Trong khi mảnh đất thiêng liêng ấy tạm biệt sân nhà, Coventry - cựu vận động viên người Zimbabwe - đã có màn ra mắt không chính thức trên toàn cầu với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế sau khi giành chiến thắng chức chủ tịch 11 tháng trước, trở thành người phụ nữ và người châu Phi đầu tiên làm được điều này.

Thế vận hội lần thứ 3 được tổ chức tại Italy khai mạc ngày 6-2 và khép lại bằng Lễ bế mạc tại Verona ngày 22-2.

Điều kỳ lạ khi Armenia là đoàn đại biểu đầu tiên có vận động viên xuất hiện trong cuộc diễu hành ở San Siro, trong khi các vận động viên Hy Lạp và Albania, Andorra, Saudi Arabi và Argentina lại tham gia các hoạt động diễn ra đồng thời từ xa tại các địa điểm khác. Trong khi đó, các vận động viên Nga và Belarus thi đấu dưới danh nghĩa Vận động viên Trung lập Cá nhân do lệnh trừng phạt của IOC đối với quốc gia của họ đã không được tham gia diễu hành, mặc dù vẫn được phép tham gia các hoạt động từ khán đài.

Nước chủ nhà Italy diễu hành cuối cùng như dự đoán, trước khi buổi dạ tiệc sôi động trở lại với màn trình diễn vũ đạo âm nhạc đầy năng động do nữ diễn viên Sabrina Impacciatore. Sau đó, Coventry đã có bài phát biểu, tiếp theo là bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Giovanni Malago, người nhấn mạnh rằng “Chúng ta sẵn sàng làm nên lịch sử Olympic một lần nữa, được truyền cảm hứng bởi những giá trị đoàn kết tất cả chúng ta: sự xuất sắc, tình bạn và sự tôn trọng. Tôi chưa bao giờ tự hào là người Italy như đêm nay”.

Huyền thoại trượt tuyết Deborah Compagnoni và Alberto Tomba thắp sáng ngọn lửa Olympic.

Điều bất ngờ nhất, bí mật được giữ kín nhất, đã được hé lộ khi những người rước đuốc cuối cùng, huyền thoại trượt tuyết Deborah Compagnoni và Alberto Tomba xuất hiện để khép lại đêm và thắp sáng ngọn lửa Olympic, trong khi Soffia Goggia làm điều tương tự trên bầu trời đêm miền Bắc Italy, khi bản nhạc "Nessun Dorma" đầy mạnh mẽ của Bocelli vang vọng khắp nơi, vượt ra ngoài bức tường San Siro và biên giới Italy.

Đến lúc đó, Tổng thống Italy, Sergio Matarella đã chính thức tuyên bố khai mạc Thế vận hội với câu nói truyền thống “Hãy bắt đầu Thế vận hội!”...

HUY KHÔI