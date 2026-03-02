16 hạng cân mới đưa vào thi đấu môn cử tạ ASIAD 20

Liên đoàn cử tạ châu Á và Ban tổ chức ASIAD 20 quyết định thay đổi hạng cân mới sẽ diễn ra tại Á vận hội được tổ chức vào tháng 9 năm nay ở Nhật Bản.

Cử tạ Việt Nam được tập trung chuẩn bị cho các hạng cân mới sẽ thi đấu ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Thay vì giữ hạng cân cũ như thông báo ban đầu, Ban tổ chức ASIAD 20 vừa quyết định đổi mới các nội dung thi đấu tại Đại hội năm nay.

Theo thông báo vừa được gởi tới từng Liên đoàn cử tạ thành viên, Liên đoàn cử tạ châu Á và Ban tổ chức ASIAD 20 công bố 16 hạng cân chính thức sẽ diễn ra tại Nhật Bản là: 60kg, 69kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg (nam); 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ). Các đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD 20 sẽ tập trung chuyên môn cho lực sĩ theo nhóm hạng cân đã được công bố chính thức nêu trên.

Trong kế hoạch tổ chức chuyên môn xây dựng ban đầu, Liên đoàn cử tạ châu Á và Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 đã đưa các hạng cân dự kiến sẽ vào tranh tài ASIAD 20 là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg (nam), 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, và trên 86kg (nữ). Đây là những hạng cân được Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) công bố thực thi tại các giải quốc tế từ tháng 6-2025.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 11 năm ngoái, IWF đã có thay đổi sẽ áp dụng nội dung thi đấu mới, thay thế các hạng cân cũ trong các giải đấu từ ngày 1-8-2026. Nhóm hạng cân mới sẽ áp dụng từ ngày 1-8-2026 ở môn cử tạ là: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Chính vì sự thay đổi này, Ban tổ chức ASIAD 20 thực hiện điều chỉnh để các đội tuyển cử tạ tại châu lục được nắm rõ thông tin.

Ngoài ra, IWF thông báo tới Liên đoàn cử tạ các quốc gia thành viên về nội dung chính thức tổ chức ở Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 là: 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

MINH CHIẾN