Đội tuyển cử tạ Việt Nam thay HLV trưởng

Cử tạ Việt Nam quyết định làm mới chuyên môn, qua đó HLV Nguyễn Mạnh Thắng đảm trách vai trò HLV trưởng đối với nhóm lực sĩ trọng điểm.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam được làm mới ban huấn luyện trong năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự chuẩn bị cho ASIAD 20

Đội tuyển cử tạ Việt Nam bắt đầu trở lại tập luyện tại các điểm tập huấn quốc gia. Năm nay, HLV Nguyễn Mạnh Thắng chính thức nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Năm ngoái, HLV Dương Thị Ngọc là người đảm trách vai trò này. Tuy nhiên, nhà quản lý hướng đến đổi mới thêm chất lượng huấn luyện dành cho nhóm lực sĩ trọng điểm, vì vậy ông Thắng nhận trọng trách chịu trách nhiệm chuyên môn cao nhất. HLV Dương Thị Ngọc tiếp tục tham gia với vai trò HLV Ban huấn luyện. Ngoài ra, đội cử tạ Việt Nam còn là HLV Nguyễn Văn Liên làm công tác chuyên môn. Với điểm tập huấn tại TPHCM, HLV Dương Thị Bích Tuyền đảm trách vai trò HLV trưởng, phụ tá cho vị HLV này có HLV Nguyễn Hồng Ngọc.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đặt trọng tâm chuyên môn năm 2026 là thi đấu đạt thành tích tại ASIAD 20. Trong lịch sử, chúng ta chưa từng giành HCV ASIAD. Tuy nhiên, tất cả kỳ vọng mọi sự chuẩn bị được đảm bảo nhất trong năm nay, từ đó Ban huấn luyện làm tốt chuyên môn.

HLV Nguyễn Mạnh Thắng (trái) đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam năm 2026. Ảnh: HỒNG THANH

HLV Nguyễn Mạnh Thắng là người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện cử tạ. Trong giai đoạn lực sĩ Trịnh Văn Vinh chuẩn bị cho Olympic Paris (Pháp) 2024, HLV Nguyễn Mạnh Thắng là 1 trong những người tham gia chỉ đạo chuyên môn tuyển thủ này. Ông Thắng từng chia sẻ rằng mỗi HLV tham gia Ban huấn luyện đều là những người tập trung tối đa cho chuyên môn và luôn đau đáu giải bài toán thành tích cho lực sĩ. Vì vậy, tất cả các giải đấu đều là nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Do thế, không ai muốn lỡ cơ hội thành công tại ASIAD 20 sắp tới.

Đủ lực sĩ trọng điểm chuyên môn

Theo thông báo, các hạng cân quy định đưa vào thi đấu ASIAD 20 môn cử tạ là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg (nam), 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, và trên 86kg (nữ).

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đang đủ lực lượng đảm bảo chuyên môn trong từng nhóm hạng cân như Quàng thị Tâm, Lại Gia Thành, Dương Tuấn Kiệt, Trịnh Văn Vinh, Trần Đình Thắng, Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Ngô Sơn Đỉnh, A Tiêu, Y Liên, Nguyễn Thị Thủy Tiên…

Từ SEA Games 33-2025, Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã rút kinh nghiệm rất nhiều. Tuy nhiên, thi đấu SEA Games với ASIAD sẽ khác biệt về khả năng tranh chấp.

Đồng thời, các lực sĩ hàng đầu châu Á sẽ góp mặt ASIAD vì thế sự cạnh tranh đạt huy chương không dễ cho lực sĩ Việt Nam. “Năm nay, điều lệ môn cử tạ ASIAD 20 đưa vào tính thành tích huy chương cho nội dung cử giật và cử đẩy, không tính thành tích tổng cử. Đây sẽ là điểm mới, giúp lực sĩ có những cơ hội của mình. Tuy nhiên, yêu cầu trên hết là lực sĩ Việt Nam phải tập luyện thận trọng và biết mình, biết đối thủ trước khi thi đấu”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam chia sẻ thêm.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ sang Ấn Độ thi đấu vô địch châu Á 2026 vào tháng 4. Giải đấu được xác định là cuộc kiểm tra có giá trị cho nhóm lực sĩ chủ lực. Ban huấn luyện cho biết thời điểm hiện tại là giai đoan tích lũy để lực sĩ đủ cơ hội tranh chấp thành tích vào tháng 4.

Năm nay, Cục TDTT Việt Nam sẽ tìm thuê chuyên gia CHDCND Triều Tiên cho đội tuyển cử tạ Việt Nam. Việc tìm HLV có trình độ mời sang Việt Nam huấn luyện đã được xúc tiến.

MINH CHIẾN