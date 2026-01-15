Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ thuê chuyên gia chuẩn bị cho ASIAD 20

Cử tạ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn cho các gương mặt chủ lực hướng tới ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Theo tìm hiểu, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) thống nhất thuê chuyên gia từ đầu năm 2026 để tăng cường huấn luyện cho các lực sĩ trọng điểm. Chuyên gia của thể thao CHDCND Triều Tiên đã được tính toán mời sang Việt Nam làm chuyên môn môn cử tạ.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đang có chuyên gia Daniela Samuilova Kerkelova (Bulgaria). Tuy nhiên, vị chuyên gia này đảm trách công tác huấn luyện các lực sĩ ở điểm tập huấn khu vực phía Nam. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đang tập trung nhiều gương mặt trọng điểm tại khu vực phía Bắc, do vậy việc tăng cường chuyên gia vào đội ngũ ban huấn luyện được thực hiện ngay thời điểm hiện tại.

Ở cuộc làm việc ngày 14-1 vừa qua với cán bộ Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã trao đổi nhiều nội dung chuyên môn, trong đó việc đề xuất phía bạn giới thiệu chuyên gia cử tạ sang Việt Nam được đề cập. Theo tìm hiểu, chuyên gia cử tạ CHDCND Triều Tiên đã được xác định để tới Việt Nam thời gian sắp tới. Chuyên gia sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị chuyên môn cho lực sĩ trọng điểm của Việt Nam hướng tới ASIAD 20.

Trong thời gian tới, đoàn cán bộ thể thao Việt Nam sẽ tới CHDCND Triều Tiên nắm bắt thực tế chuyên môn các chuyên gia trong sự hợp tác 2 bên.

Cách đây 3 năm, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã góp mặt 6 lực sĩ thi đấu ASIAD 19 tại Trung Quốc nhưng không giành được huy chương. Tiếp đó, cử tạ Việt Nam có 1 suất tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là Trịnh Văn Vinh nhưng cũng không đạt được huy chương như kỳ vọng. Tại SEA Games 33-2025, đội cử tạ Việt Nam giành 11 huy chương (1 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ). Tuy nhiên, kết quả được lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đánh giá chưa đạt được kỳ vọng về thành tích. Thành phần thi đấu SEA Games 33-2025 có một số gương mặt được xây dựng cho mục tiêu ASIAD 20, vì vậy đội tuyển cử tạ Việt Nam được yêu cầu bổ sung chuyên gia vào đội ngũ Ban huấn luyện giúp làm mới phương pháp tập luyện, đạt các kết quả tốt hơn.

Lúc này, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang được rà soát danh sách trước khi thành lập lực lượng tập huấn năm 2026. Dự kiến trong tháng 1-2026 này, các lực sĩ sẽ chính thức được tập huấn để chuẩn bị cho nhiệm vụ ASIAD 20.

“Sau khi các thành viên được tập huấn, Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị chuyên môn hướng tới giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm là vô địch châu Á 2026. Giải tổ chức đầu tháng 4 tại Ấn Độ. Đây cũng là cuộc kiểm tra quan trọng để lực sĩ Việt Nam nắm bắt các đối thủ cũng như xem khả năng thi đấu để chuẩn bị cho ASIAD 20”, đại diện bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Theo thông báo, các hạng cân quy định đưa vào thi đấu ASIAD 20 môn cử tạ là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg (nam), 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, và trên 86kg (nữ).

MINH CHIẾN