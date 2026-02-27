HĐND TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản tổ chức giải pickleball giao hữu

Giải pickleball giao hữu do HĐND TPHCM tổ chức

Dự giải pickleball giao hữu, về phía HĐND TPHCM có đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Về phía Hội đồng tỉnh Yamaguchi có ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi; Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hội đồng tỉnh Yamaguchi thúc đẩy Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại chương trình

Đây là hoạt động tăng cường giao lưu, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa HĐND TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi; tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa vận động viên hai bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và TPHCM.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại giải pickleball giao hữu, đồng chí Võ Văn Minh chia sẻ, đây là sân chơi thể thao lành mạnh, nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa vận động viên hai bên.

Với thông tin tháng 6-2026, tỉnh Yamaguchi sẽ đăng cai giải Pickleball thế giới, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng giải giao hữu hôm nay là món quà và lời chúc tốt đẹp TPHCM gửi đến ông Yanai Shungaku và tỉnh Yamaguchi. Đồng chí Võ Văn Minh chúc giải Pickleball thế giới sắp tới diễn ra thành công rực rỡ, khẳng định vị thế và sức sống mạnh mẽ của tỉnh Yamaguchi - nơi được mệnh danh là cái nôi của các nhân tài kiệt xuất và là biểu tượng của tinh thần đổi mới.

HĐND TPHCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Bản ghi nhớ khẳng định, hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và sự phối hợp giữa các ban chuyên môn liên quan; hỗ trợ các hoạt động giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và tỉnh Yamaguchi nhằm không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương; thống nhất giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân TPHCM và Văn phòng Hội đồng tỉnh Yamaguchi làm cơ quan đầu mối liên hệ.

>>> Một số hình ảnh tại giải pickleball giao hữu:

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao cúp đến đội tỉnh Yamaguchi

THU HƯỜNG