San Antonio Spurs thắng trận 11 liên tiếp, Kevin Durant đạt cột mốc lịch sử

San Antonio Spurs đã giành chiến thắng thứ 11 liên tiếp tại NBA mùa giải năm nay, khi đánh bại Brooklyn Nets với điểm số 126-110, để thu hẹp khoảng cách với lại Oklahoma City Thunder trong cuộc đua giành vị trí đầu Bảng xếp hạng miền Tây.

Wembanyama của Spurs đang giữ bóng

Julian Champagnie ghi 26 điểm để dẫn đầu danh sách ghi điểm của Spurs, đội không bao giờ bị dẫn trước dù là Victor Wembanyama có một đêm thi đấu khá im lặng. Ngôi sao người Pháp chỉ ghi được 3 trong số 9 cú ném trên sân đấu, nhưng thực hiện thành công cả 6 cú ném phạt, với tổng cộng 12 điểm.

Wembanyama cũng có thêm 8 cú rebound, 5 assist, 2 pha cướp bóng - và 2 lần cản phá thành công. Như vậy là quá đủ khi có tới 7 cầu thủ San Antonio đã ghi điểm ở mức 2 chữ số. Trong đó có 18 điểm của Stephon Castle và 14 điểm của lần lượt cả De'Aaron Fox và Devin Vassell. Spurs thắng quá hợp lý!

Bất bại trong suốt tháng 2, Spurs đang có chuỗi trận thắng dài nhất kể - từ khi họ thắng 13 trận liên tiếp mùa giải 2015-16. “Có cảm giác như các cầu thủ đang tìm ra những cách khác nhau để giành chiến thắng”, HLV Mitch Johnson của Spurs khen ngợi, “Đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành”.

Hiện tại thì, đội bóng chủ sân Frost Bank Center (có sức chứa 19.217 chỗ ngồi) đang có 42 trận thắng - và chỉ 16 trận thua. Trong khi đó, Nhà Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder lại sở hữu thành tích 43 trận thắng - và 15 trận thua. Spurs đã thắng 11 trận xuyên suốt từ 1-2 cho đến 27-2. Họ đấu trận tiếp theo ngày 1-3.

Trong một kết quả đáng chú ý khác, Kevin Durant đã ghi được 40 điểm, thành tích cao nhất mùa giải, giúp Houston Rockets giành chiến thắng 113-108 trước Magic tại Orlando. Durant ghi 26 điểm nửa cuối trận đấu, để giúp Rockets lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước 19 điểm ở hiệp đấu thứ 3.

Anh cũng kiến ​​tạo cho Alperen Sengun ghi điểm bằng cú lay-up, đưa Houston dẫn trước và giành chiến thắng chung cuộc khi trận đấu còn 3 phút 7 giây, và cầu thủ kỳ cựu này đã thực hiện thành công cả 4 quả ném phạt để ấn định chiến thắng. Ccâu ngạn ngữ: “Gừng càng gia càng cay” với Durant quá đúng.

Durant (37 tuổi, 2 lần vô địch NBA) đã trở thành Cầu thủ thứ 6 của NBA đạt cột mốc 32.000 điểm trong sự nghiệp: “Chỉ cần được nhắc đến cùng hạng mục với những VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại - không chỉ cầu thủ bóng rổ nói riêng, tôi thật vinh dự, may mắn và biết ơn tất cả những người đã tin tưởng, ủng hộ tôi suốt chặng đường. Đó là một hành trình dài và tôi mong muốn tiếp tục nó”.

Đ.Hg.