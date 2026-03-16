Gabriela Fundora muốn “hàng lâm” hạng cân nhẹ hơn sau khi thống trị hạng ruồi nữ

Dù chỉ cao có 1m75, Gabriela Fundora vẫn cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn ở hạng cân hiện tại. “Nữ hoàng bất bại” ở hạng cân ruồi cân nhắc nghiêm túc cho quyết định hiếm hoi chuyển xuống hạng cân thấp hơn, thay vì là hạng cân cao hơn, để tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo trong sự nghiệp.

G Fundora trong trận thắng Viviana

Mong muốn đó vẫn không hề biến mất - ngay cả sau chiến thắng áp đảo bằng KO ở hiệp đấu thứ 6 trước Viviana Ruiz, qua đó bảo vệ 5 đai vô địch là WBA, WBC, IBF, WBO và The Ring hạng ruồi nữ tại sàn đài Honda Center (Anaheim, California - Mỹ).

“Tôi hiện đang ở mức cân nặng 113 pound,” Fundora nói, hay đúng hơn là cô nhắc nhở với lại BoxingScene, “Về mặt thể chất, tôi không thể tăng cân. Tôi có thể giảm xuống 108 pound dễ dàng hơn nhiều, so với việc tăng lên 115 pound. Tôi đã phải ăn uống đầy đủ vào ngày cân để giữ được cân nặng như hiện tại”.

Fundora, với thành tích 18-0 (10 KO), đạt được mức trọng lượng 110,8 pound trong buổi cân chính thức trước trận đấu hôm thứ Sáu. Cô nhẹ hơn Ruiz (chỉ có thành tích là 10-3 với 5 KO), đúng 1 pound trước trận đấu bảo vệ 5 đai vô địch lớn của mình.

Mặc dù bất lợi về thể hình khi cân, Fundora (nữ võ sĩ thuận tay trái 23 tuổi đến từ Coachella, California) vẫn luôn thể hiện sức mạnh vượt trội mỗi khi bước lên sàn đấu. Có 6/7 trận đấu tranh - bảo vệ đai vô địch của cô đã kết thúc trước thời gian quy định (thắng bằng KO), bao gồm cả 4 trận đấu gần nhất.

Hai trận bảo vệ đai vô địch hạng ruồi WBO nữa sẽ đưa cô lên con số 5, và đồng nghĩa với việc cô sẽ nhận được chiếc nhẫn vô địch kỷ niệm từ tổ chức này. Vì vậy, cô vẫn có động lực để tiếp tục thi đấu ở hạng ruồi ít nhất là đủ lâu để bổ sung thêm những chiếc nhẫn vào bộ sưu tập của mình.

Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ là người đủ xứng đáng để thách đấu một võ sĩ xuất sắc nhất thế giới ở hạng cân này? Cái tên được nhắc đến nhiều nhất vốn là Mizuki “MiMi” Hiruta. Nữ hoàng hạng siêu ruồi giữ đai The Ring và WBO, cũng là Võ sĩ nữ xuất sắc nhất 2025 của Tạp chí Ring, một vinh dự Fundora đã giành được 1 năm trước, khi cô thống nhất hạng ruồi.

Hiruta đến từ Nhật Bản (quê cô này ở Okayama) nhưng đang tập luyện và thi đấu tại miền Nam California. Một cuộc đối đầu như vậy sẽ rất phù hợp với khu vực này - nhưng cũng phải phù hợp về thể chất để Fundora cân nhắc.

“Trở thành nhà vô địch nhiều hạng cân là mục tiêu của tôi, nhưng mà với thể trạng hiện tại, tôi chỉ có thể thi đấu ở hạng cân 108 pound”, Fundora có nói về hướng cân nặng duy nhất đang được xem xét thật sự nghiêm túc.

“Vì vậy, nếu như Hiruta muốn thử trở thành nhà vô địch 2 hạng cân, cô ấy có thể gặp tôi ở hạng cân ruồi. Tôi sẵn sàng cho kịch bản đó - và hy vọng chúng ta có thể thực sự mang lại niềm vui cho toàn bộ Los Angeles”.

Hiruta thắng 4 trận liên tiếp trong chiến dịch 2025 đầy thành công, tất cả đều là các trận bảo vệ đai WBO và cũng thiết lập địa vị vô địch chính thống ở hạng siêu ruồi. Võ sĩ thuận tay trái Nhật Bản vẫn chưa thượng đài năm 2026, dường như không nằm trong kế hoạch trước mắt của Zuffa Boxing, nơi người quản lý của cô, Tom Loeffler, đóng vai trò quan trọng.

Với suy nghĩ đó, Fundora - người được Golden Boy Promotions và cả Sampson Boxing hậu thuẫn - sẽ có một số lợi thế. Tuy nhiên, cơ hội tranh các đai vô địch hạng cân dưới ruồi, nếu cô chấp nhận “hàng lâm” có thể đến trong vòng 1 hoặc 2 trận đấu nữa, tùy thuộc vào cách cô và đội của mình xử lý tình huống.

“Thành thật mà nói, điều đó phụ thuộc vào những gì đội tôi nói là tốt nhất cho tôi”, Fundora khẳng định, “Vì vậy, nếu nhắm đến chiếc đai WBC (của Lourdes Juarez), hoặc là nhắm đến Evelin Bermudez (nhà vô địch WBA, IBF và WBO) - bất kỳ cơ hội nào xuất hiện vào thời điểm đó, chúng tôi sẵn sàng xem xét hạng cân 108 pound”.

“Tất cả đều nghe có vẻ là hay ho - bất cứ điều gì mà các quản lý của tôi đưa ra. Mỗi lần thượng đài, tôi hứa sẽ tỏa sáng rực rỡ miễn là các bạn sẵn lòng đặt tôi vào tâm điểm chú ý. Đó là lý do tôi ở đây, để mang đến một màn trình diễn tuyệt vời cho người hâm mộ”.

Đ.Hg.