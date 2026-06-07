Chủ nhà Việt Nam giành 2 HCV giải vật grappling châu Á-châu Đại Dương 2026 tại Đà Nẵng

Năm nay lần đầu tiên Việt Nam làm chủ nhà giải vật grappling vô địch châu Á-châu Đại Dương với các cuộc so tài tại thành phố Đà Nẵng.

VĐV tham dự giải vô địch vật grappling châu Á-châu Đại Dương 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh: GRAPPLING VN

Chương trình thi đấu vô địch các nội dung vật grappling châu Á-châu Đại Dương 2026 đã khép lại vào tối ngày 6-6 tại thành phố Đà Nẵng.

Giải năm nay đã đưa vào tranh tài các nội dung đối với nhóm tuổi trẻ U15, U17, U20 và hệ vô địch.

Đội chủ nhà Việt Nam đã giành được thành tích xuất sắc nhất là 2 HCV với kết quả của Hoàng Thị Loan tại hạng cân 65kg nữ U17 và của Lê Bảo Long tại hạng cân 47kg nam U15.

Ngoài ra, chúng ta còn có 4 tấm HCB với các kết quả của Vũ Thị Ngọc Mai (56kg nữ, U17), Đoàn Văn Toàn (69kg nam, U17), Phạm Dương Khánh Chi (90kg nữ, U17), Huỳnh Ngọc Minh Khôi (92kg nam, U20). Các võ sĩ đã giành được HCĐ tại giải năm nay là Lê Đình Lâm Nhật (53kg nam, U15), Lê Huỳnh Tài (58kg, hệ vô địch), Lê Duy Thành (100kg, hệ vô địch) và Bùi Gia Bảo (63kg nam, U17), Bùi Việt Bảo (77kg nam, U20).

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ nhà giải vô địch vật grappling ở cấp độ châu lục. Nối tiếp sau chương trình của giải đấu này, giải vô địch AMMA và Pankration châu Á-châu Đại Dương 2026 tiếp tục diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 7 tới 9-6.

Giải được diễn ra các nội dung dành cho nam, nữ, nhóm tuổi trẻ U15, U17 và U20. Ngoài ra, hệ vô địch châu Á-châu Đại Dương cũng được tổ chức trong giải.

Tại kết quả mới nhất, đội chủ nhà Việt Nam đã có 2 HCV với thành tích của võ sĩ Cao Dương Gia Hân ở hạng cân 50kg nữ nhóm tuổi U15 và Nguyễn Đức Huy tại hạng cân 47kg nam nhóm tuổi U15. Ở cuộc đấu quyết định để tranh tấm HCV, Đức Huy đã vượt qua đồng đội Lê Đình Lâm Nhật để giành vị trí số 1. Trong khi đó, Cao Dương Gia Hân đã giành chiến thắng trước đối thủ Mhamane Samiksha Jaydev (Ấn Độ) để có vị trí số 1.

Ngoài ra đội chủ nhà Việt Nam còn có thêm HCB của võ sĩ Đỗ Đăng Huy hạng cân 57kg nam U17, Đình Thảo hạng cân 62kg nam U17, Trịnh Chí Hào hạng cân 71kg nam U17.

MINH CHIẾN