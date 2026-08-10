Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 4 HCV tại giải vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026

Các lực sĩ trẻ của Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc để giành thêm 4 tấm HCV đóng góp vào kết quả đang có tại giải vô địch thiếu niên, trẻ châu Á 2026.

Lực sĩ cử tạ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ cao tại giải vô địch thiếu niên, trẻ châu Á 2026. Ảnh: NGUYỄN HUY

Giải đấu đang tranh tài tại Uzbekistan. Tại ngày tranh tài 9.8 theo giờ địa phương, các lực sĩ cử tạ trẻ Việt Nam mang về thêm 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ qua các nội dung thi đấu.

Tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thuộc về lực sĩ Nguyễn Thành Duy. Thành Duy đã vào tranh tài hạng 65kg nam đối với lứa tuổi thiếu niên và thể hiện được phong độ cao. Lực sĩ của Việt Nam đã giành 1 HCV trong kết quả cử đẩy với thành tích 153kg và 1 HCĐ cử giật với kết quả 125kg, 1 HCB tổng cử bằng thành tích 278kg.

Tại hạng cân 65kg nam đối với vô địch trẻ, lực sĩ Thạch Hoàng Sang đã chiến thắng tuyệt đối với 3 tấm HCV. Hoàng Sang lần lượt đứng nhất các kết quả cử giật với thành tích 134kg, cử đẩy với thành tích 157kg và tổng cử là 291kg.

Ngoài kết quả trên, chúng ta còn có lực sĩ A Tiêu giành được 1 HCB ở thi đấu cử giật hạng cân 65kg đối với vô địch trẻ (130kg) và Y Liên giành 1 HCĐ cử giật tại hạng cân 53kg nữ vô địch trẻ (103kg).

Tính tới 3 ngày thi đấu, đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam đang tạm có tổng thành tích 5 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ.

Theo quy định, Ban tổ chức sẽ tính thành tích huy chương trong từng kết quả cử giật, cử đẩy và tổng cử cho các lực sĩ tại từng hạng cân.

Nội dung nam thiếu niên sẽ thi đấu 8 nội dung gồm 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, trên 95kg còn nữ thiếu niên thi đấu 45kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, trên 77kg.

Dành cho vô địch trẻ, lực sĩ nam thi đấu 8 nội dung: 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg và vô địch trẻ nữ có 8 nội dung: 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg.

Giải đấu diễn ra tới ngày 14-8.

MINH CHIẾN