16 đội tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và PTTH Đồng Nai - C.P Việt Nam lần thứ 21

Vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và PT-TH Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 6-8 đến 9-8, quy tụ 16 đội bóng xuất sắc trên toàn quốc.

Có 16 đội tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và PT-TH Đồng Nai - C.P. Việt Nam lần thứ 21. Ảnh: Quỳnh Mai

Trải qua 23 năm với 20 lần tổ chức, giải đã khẳng định vị thế là một trong những hoạt động hè chính thức và là sân chơi bổ ích, truyền thống dành cho thiếu nhi thành phố Đồng Nai. Giải không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của các em thiếu nhi mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh, nhà trường và cộng đồng. Đặc biệt, đây là nơi phát hiện, giới thiệu nhiều cầu thủ tiềm năng cho các đội tuyển trẻ thành phố và các trung tâm đào tạo uy tín trong nước.

Năm nay, Báo và PT-TH Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải lần thứ 21, với sự tài trợ chính của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. 16 đội bóng nhi đồng (học sinh tiểu học) đã xuất sắc vượt qua vòng loại sẽ thi đấu tại vòng chung kết. Các đội được chia thành 4 bảng, đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn hai đội nhất và nhì bảng vào tứ kết, bán kết và chung kết.

BTC giải đấu trả lời Báo chí trong buổi họp báo.

Cơ cấu giải thưởng của năm nay vô cùng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Đội vô địch nhận cúp, cờ, huy chương vàng, tiền thưởng và quà tặng tổng trị giá 100.000.000 đồng. Đội hạng nhì nhận thưởng và quà 60.000.000 đồng, hai đội đồng hạng ba nhận thưởng và quà 40.000.000 đồng. Ngoài ra còn có các giải cá nhân xuất sắc khác.

Ban tổ chức giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo và PT-TH Đồng Nai - C.P sẽ cập nhật thông tin về giải liên tục trên tất cả các loại hình báo chí và hạ tầng số và tổ chức livestream các trận đấu vòng chung kết và truyền hình trực tiếp 2 trận quan trọng nhất: Lễ khai mạc (15h30, ngày 06-8) và Lễ bế mạc - Trận chung kết (15h00, ngày 09-8).

DŨNG PHƯƠNG