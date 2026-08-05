Xác định các tay vợt hạt giống tại môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ban tổ chức môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ xác định các hạt giống nhằm bốc thăm chuyên môn vào thi đấu chính thức.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh của bóng bàn TPHCM dự kiến là hạt giống tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho biết chương trình bốc thăm chuyên môn 7 nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) sẽ diễn ra vào sáng ngày 7-8 ở thành phố Hải Phòng.

Điều lệ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy định, hạt giống của nội dung đồng đội dựa theo kết quả thành tích của các đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Hạt giống nội dung đôi và đơn sẽ căn cứ vào kết quả thành tích của vận động viên tại giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân năm 2025.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, 2 đội góp mặt chung kết đồng đội nam là Hà Nội và Hải Phòng còn 2 đội tham gia chung kết đồng đội nữ là Hà Nội và Công an Nhân dân. Theo quy định, đây sẽ là các hạt giống của nội dung đồng đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Năm ngoái, vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ tại giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025 là Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội). Họ sẽ được chọn là hạt giống số 1 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Bóng bàn TPHCM đã giành 3 HCV lần lượt ở nội dung đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nữ tại giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025. Với quy định của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các tay vợt nội dung đôi nữ, đôi nam nữ của bóng bàn TPHCM sẽ là hạt giống số 1 lần thi đấu này.

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức từ ngày 8-8 tới 16-8 với 15 đơn vị tham dự gồm Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội, Công an nhân dân và Hải Phòng.

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Chuẩn bị cho môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Cục TDTT Việt Nam bố trí lực lượng 30 trọng tài tham gia điều hành giải. Trong đó có các trọng tài quốc gia và quốc tế của bóng bàn Việt Nam. Toàn giải có tổng thưởng gần 500 triệu đồng cho các nội dung thi đấu.

MINH CHIẾN