Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026 chốt danh sách đơn vị tham dự

Các đơn vị trong cả nước chính thức chốt danh sách cuối cùng môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

12 đơn vị sẽ tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn?

Theo tìm hiểu của SGGP, ở quá trình đăng ký lực lượng sơ bộ, có 12 đơn vị trong cả nước đã đăng ký tham dự môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Theo điều lệ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, ngày 20-7 là hạn cuối để các đơn vị đăng ký danh sách chính thức với Ban tổ chức. Điều này đồng nghĩa sau ngày hôm nay, các đội tham dự môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 hết cơ hội thay đổi lực lượng HLV, VĐV và phải tham gia thi đấu với quân số đăng ký.

4 năm trước, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 có 13 đơn vị góp mặt với trên 100 tay vợt tranh tài. “Về cơ bản, các đơn vị tham dự môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vẫn đầy đủ những nơi có truyền thống ở môn này. Chúng tôi cũng thấy sơ bộ các tay vợt hàng đầu của Việt Nam đều được đăng ký góp mặt”, đại diện môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 10 tay vợt (5 nam, 5 nữ). Đồng thời quy định xác định mỗi đơn vị được tham dự tối đa 1 đội nam, 1 đội nữ, 5 VĐV đơn nam, 5 VĐV đơn nữ, 2 đôi nam, 2 đôi nữ và 5 đôi nam nữ tại các nội dung tổ chức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Do thời điểm môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức từ ngày 7-8 nên bây giờ đã là giai đoạn nước rút mà các đơn vị hoàn tất lực lượng VĐV sẵn sàng thi đấu.

Bóng bàn TPHCM chờ cơ hội khởi sắc

Mỹ Trang vẫn là gương mặt chủ lực của bóng bàn TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

4 năm trước, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 chứng kiến sự vượt trội của đội Hà Nội khi giành 6 HCV trong 7 nội dung tham dự. Tấm HCV duy nhất không thuộc về các tay vợt Hà Nội là tại nội dung đơn nữ. Khi đó, Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) đã vô địch nội dung.

Với người làm chuyên môn, thành tích của các tay vợt tại giải vô địch quốc gia 2025 đang là thước đo để dự báo khả năng tranh chấp của các đội trong môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Khép lại giải vô địch quốc gia 2025, bóng bàn TPHCM giành được 3 HCV (đồng đội nữ, đôi nữ, đôi nam nữ). Hiện tại, các tay vợt TPHCM vẫn giữ ưu thế trong các nội dung dành cho nữ khi sở hữu nhiều gương mặt có kinh nghiệm như Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Bạch Thanh Thư… Theo đánh giá, đội bóng bàn TPHCM vẫn đủ khả năng giành các tấm HCV ở từng nội dung cụ thể dành cho nữ nếu các gương mặt giữ đúng phong độ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Anh Tú đang chờ cơ hội tranh huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DP

Sau 4 năm, thế độc tôn của bóng bàn Hà Nội có thể sẽ không còn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Bởi lẽ, đội hình bóng bàn Hà Nội sẽ không còn những gương mặt từng góp sức giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 như Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc. Năm nay, họ sẽ thi đấu cho đội bóng bàn Công an Nhân dân tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Bóng bàn Hà Nội giời buộc phải trông chờ vào phong độ của 2 đầu tàu là Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga.

Theo ghi nhận, nhiều đơn vị đã cử VĐV tập huấn tại Trung Quốc thời gian này chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Các đội bắt đầu về nước để giữ tâm lý ổn định tới Hải Phòng bước vào thi đấu Đại hội năm nay.

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Ngày 7-8, các đội sẽ họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu. Các chương trình thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 8-8 tới 16-8. Môn bóng bàn có 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Nội dung đồng đội nam, nữ sẽ thi đấu đầu tiên tại giải.

MINH CHIẾN