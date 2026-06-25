HLV, VĐV Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tham gia Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu kiến thức phòng, chống doping trong hoạt động thể thao”

Toàn bộ HLV, VĐV của các đơn vị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tham gia Cuộc thi do Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam phát động.

HLV, VĐV dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức phòng, chống doping. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Cục TDTT Việt Nam đã thông tin chính thức về Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu kiến thức phòng, chống doping trong hoạt động thể thao” và ban hành Thể lệ tới 36 tỉnh, thành, ngành trong cả nước ở ngày 24-6.

Theo đó, Ban tổ chức đưa vào nội dung dự thi gồm các câu hỏi theo quy định của Bộ luật Phòng, chống doping thế giới; Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 01/2024/BVHTTDL ngày 17-5-2024 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao; Tài liệu tuyên truyền của Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam, bao gồm các chủ đề:

Lịch sử và ý nghĩa của công tác phòng, chống doping trong thể thao; Quy định, kiến thức chuyên môn về phòng, chống doping; Danh mục chất cấm; Quyền và nghĩa vụ của VĐV, HLV, nhân viên y tế, người chăm sóc...; Thực hành phòng, chống doping trong tập luyện và thi đấu; Kiến thức về thuốc, thực phẩm chức năng và quy trình khai báo sử dụng thuốc; Các tình huống minh họa, câu chuyện thực tế, tác động của doping đối với sức khỏe, đạo đức và thành tích thể thao.

Thời gian dự kiến mở cổng thi từ 8 giờ ngày 15-9 tới 18 giờ ngày 30-9. Cục TDTT Việt Nam và Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, chi tiết sẽ được hướng dẫn tại địa chỉ https://vada.vnsport.gov.vn/guide.

Cuộc thi sẽ trao thưởng cho cá nhân, tập thể. Đối với cá nhân sẽ trao thưởng các phần dành cho trắc nghiệm, ảnh tập luyện, câu chuyện truyền cảm hứng. Trong đó với phần trả lời trắc nghiệm, phần thưởng dành cho giải đặc biệt là hiện vật tương đương 10 triệu đồng/giải và giải nhất có phần thưởng hiện vật tương đương 5 triệu đồng/giải…

Các giải thưởng tập thể sẽ được trao tại Hội nghị trưởng đoàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 còn giải cá nhân trao trong khuôn khổ Lễ khai mạc Đại hội.

MINH CHIẾN