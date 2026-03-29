Không lấy mẫu kiểm tra doping tại giải quốc gia Marathon 2026

Dù dự kiến có kế hoạch lấy mẫu kiểm tra doping VĐV tham dự nội dung thuộc chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong giải nhưng việc thực hiện không diễn ra.

Cán bộ Trung tâm phòng chống doping Việt Nam đã tổ chức chương trình giáo dục cho VĐV marathon ngay trước khi thi đấu ở Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: TPM

Theo tìm hiểu của SGGP, việc lấy mẫu kiểm tra doping đã không thực hiện đối với VĐV thi đấu nội dung marathon – 42km nam chuyên nghiệp, marathon – 42km nữ chuyên nghiệp ở giải vô địch quốc gia Marathon 2026 đã tranh tài sáng ngày 29-3 không thực hiện. Đây là 2 nội dung thuộc chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cán bộ Trung tâm phòng chống doping Việt Nam (VADA) đã có mặt tại Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng chưa thể tiến hành công tác lấy mẫu, kiểm tra doping VĐV. Nguyên do, Tiểu ban doping, y tế của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chưa được thành lập. Do đó, Ban tổ chức chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping. Dù trước đó, VADA đã làm việc với Cục TDTT Việt Nam và Ban tổ chức giải đấu để xây dựng kế hoạch dự kiến lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV tham gia tranh tài. Việc lấy mẫu kiểm tra doping ở môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là bắt buộc.

Chỉ khi Tiểu ban doping, y tế của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được thành lập, các nhiệm vụ về doping, chuyên môn y tế mới được tiến hành.

Tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong, nội dung marathon – 42km nam chuyên nghiệp có 15 VĐV thi đấu. Trong đó, chỉ có 14 VĐV xác lập kết quả thi đấu và nhà vô địch, giành HCV là Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai). Nội dung marathon – 42km nữ chuyên nghiệp có 8 VĐV thi đấu và người về nhất là Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai).

Theo Quy định của Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các VĐV tham dự phải hoàn thành chương trình phòng, chống doping và có chứng chỉ phòng, chống doping được VADA hướng dẫn thực hiện mới được thi đấu. Trước khi giải vô địch quốc gia Marathon 2026 khởi tranh, cán bộ của VADA đã có mặt tại Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức lớp giáo dục phòng, chống doping cho VĐV của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tuy nhiên, việc không thể lấy mẫu kiểm tra doping theo kế hoạch là điều nằm ngoài dự liệu của VADA.

MINH CHIẾN