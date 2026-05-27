Điền kinh Việt Nam khơi nguồn nhân lực chuẩn bị cho chu kỳ 2026-2045

Châu Ngọc Quỳnh Anh (giữa) là gương mặt triển vọng của điền kinh trẻ Việt Nam ở giai đoạn hiện tại. Ảnh: SEA ATHLETICS

Điền kinh là 1 trong 9 môn được đưa vào nhóm trọng điểm để được đầu tư tập trung của Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”. Khi xây dựng các mục tiêu để có tiền đề được xét duyệt vào nhóm môn trọng điểm, bộ phận chuyên môn của môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) đã phải tính toán rất kỹ từ cơ sở khoa học, thực tiễn chuyên môn và khả năng dự báo cơ hội thành công trong mỗi chu kỳ huấn luyện để phấn đấu có kết quả ASIAD và giành được suất Olympic.

Con người được xác định là trung tâm của sự đầu tư. Các giải pháp xây dựng để phát triển thành tích ASIAD hay Olympic đều hướng vào lực lượng VĐV. Đại diện đội tuyển điền kinh Việt Nam nhìn nhận thực tế rằng năm 2026 là thời điểm sẽ bắt đầu xem xét những kế hoạch triển khai Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”. Vì vậy, lực lượng VĐV lứa tuổi từ U15 tới U20 sẽ là những hạt giống được chọn lọc để chuẩn bị cho sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Hàng năm, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tập huấn đều quy tụ những tuyển thủ triển vọng nhất. Tuy vậy, cách làm để làm sao đầu tư trọng điểm mang lại hiệu quả phải được cụ thể hơn từ bây giờ.

Từ quá trình tập huấn, VĐV đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu giải các nhóm tuổi ở Đông Nam Á hay châu Á. Kết quả sẽ là thước đo để có thêm chỉ số dự báo cơ hội phát triển khi trưởng thành của từng tuyển thủ trẻ.

Năm ngoái, chúng ta từng cử đội hình 32 VĐV tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á (lứa tuổi U18). Đó là thời điểm nhà quản lý đã xây dựng lộ trình tìm kiếm lực lượng để phát triển trọng điểm. Nhiều gương mặt ở danh sách 32 VĐV thi đấu giải trẻ Đông Nam Á 2025 (lứa tuổi U18) được đánh giá dự báo cơ hội phát triển tốt ở tương lai như Đèo Thị My, Châu Ngọc Quỳnh Anh, Hoàng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Ân, Lương Xuân Sơn, Lại Thị Diễm Hằng, Danh thị Thúy, Danh Thành Toàn, Nguyễn Hữu Tín, Mai Ngọc Ánh, Lương Thị Khan, Lương Bình Dương, Phạm Xuân Tiến, Lương Thị Như Quỳnh, Phạm Dương Mai, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Quỳnh Anh…

Mỗi VĐV trẻ đều có khả năng phát triển của mình. Tuy nhiên, để tạo được “gà nòi”, tức là VĐV có trình độ vượt trội thì việc đào tạo huấn luyện phải kết hợp nhiều yếu tố giúp đánh giá dự báo cơ hội phát triển thành công của tài năng trẻ đó.

Một trong những yêu cầu đặt ra tại Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” đối với giải pháp đào tạo huấn luyện của nhóm môn trọng điểm là: “Nghiên cứu áp dụng phù hợp mô hình huấn luyện đặc thù, chuyên biệt trên thế giới như “Trại huấn luyện tinh hoa”, “Huấn luyện phân kỳ”, “Đào tạo VĐV theo hướng cá nhân hóa”, kết hợp huấn luyện trong nước và quốc tế, chú trọng tập huấn dài hạn ở các nước có thế mạnh từng môn thể thao”.

Hoàng Thị Ngọc Anh đã phát triển chuyên môn sau những giải đấu trẻ. Ảnh: MINH MINH

Qua 1 năm, trong 32 gương mặt từng tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 (lứa tuổi U18), điền kinh trẻ Việt Nam đã có những người khẳng định chuyên môn và góp mặt đội tuyển quốc gia như Hoàng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hà…

Bây giờ, 8 tuyển thủ tranh tài giải vô địch trẻ châu Á 2026 (nhóm tuổi U20) tại Hongkong (Trung Quốc) từ ngày 26-5 tới 31-5 gồm Châu Ngọc Quỳnh Anh, Đinh Thị Thu Hương, Lê Thị Thảo, Lê Thị Diễm Hằng, Nguyễn Xuân Ân, Lương Xuân Sơn, Vũ Thị Trà My, Mai Ngọc Ánh là những người có thể nhận cơ hội được đầu tư trọng điểm hướng đến chu kỳ thi đấu ASIAD giai đoạn 2026-2045 nếu họ phát huy được đúng khả năng của mình, từ đó được chọn là hạt giống ươm mầm tương lai.

MINH CHIẾN