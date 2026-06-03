Điền kinh trẻ Việt Nam sẽ điều chỉnh để cải thiện chuyên môn

8 tuyển thủ của đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam đã kết thúc tranh tài giải vô địch U20 châu Á 2026 và tiếp tục trở lại tập luyện sau khi đã về nước.

Tuyển thủ Ngọc Ánh của đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam vừa thi đấu nhảy cao nữ tại giải U20 châu Á 2026. Ảnh: AAA

Giải điền kinh vô địch U20 châu Á 2026 đã bế mạc tại Hongkong (Trung Quốc). Trong lần thi đấu năm nay, điền kinh trẻ Việt Nam không giành được huy chương. 8 gương mặt đã tham dự giải đấu gồm Châu Ngọc Quỳnh Anh, Đinh Thị Thu Hương, Lê Thị Thảo, Lê Thị Diễm Hằng, Nguyễn Xuân Ân, Lương Xuân Sơn, Vũ Thị Trà My và Mai Ngọc Ánh đã cố gắng tranh tài. Tuy vậy, chỉ số thành tích của họ chưa thể chạm tới tấm huy chương của vô địch trẻ châu Á.

Trên sân đấu tại Hongkong (Trung Quốc) của giải năm nay, Châu Ngọc Quỳnh Anh xếp hạng 4 nhảy ba bước nữ với kết quả 12m55. Trong nội dung này VĐV vô địch, giành HCV, đạt chỉ số 13m36. Tại nội dung nhảy cao, Mai Ngọc Ánh có hạng 5 với kết quả 1m69 trong khi VĐV vô địch của nội dung năm nay đạt chỉ số 1m93. Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Lương Xuân Sơn có kết quả 9’46”52 (đứng hạng 5) trong khi VĐV vô địch có kết quả 9’25”44.

Tại nội dung 800m nữ, Vũ Thị Trà My đạt kết quả 2’12”40 đứng hạng 5 trong khi nhà vô địch của nội dung có kết quả 2’05”44. Với nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ, Đinh Thị Thu Hương chỉ có hạng 5 với kết quả 10’48”45 (VĐV vô địch nội dung có kết quả 10’22”52).

“Chúng ta thấy rằng các VĐV ở lứa tuổi U20 là những người tiệm cận các VĐV sẽ thi đấu vô địch trong tương lai gần. Do vậy có thể xem đây là những gương mặt sẽ kế cận gần nhất các VĐV ở nhiều đội tuyển điền kinh tại châu lục. Trong giải này, mỗi VĐV của điền kinh trẻ Việt Nam đã tập trung thi đấu và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, có điều chỉnh sau giải đấu cho các em”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam trao đổi sau khi trở về từ Hongkong (Trung Quốc).

Điền kinh Việt Nam vẫn đang đi tìm VĐV có thể kế cận Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua nhiều năm tham dự các giải đấu trẻ ở cấp độ U18, U20 của châu Á, điền kinh Việt Nam từng có không ít tuyển thủ giành huy chương. Đó là một bàn đạp chuyên môn để họ được cơ hội tiếp tục đầu tư phát triển và thành danh cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam trong các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, thực tế chuyên môn tại giải vô địch U20 châu Á 2026 phản ánh rằng rằng điền kinh trẻ Việt Nam chưa thể hài lòng với phong độ của các tuyển thủ. Bởi lẽ, đội tuyển điền kinh Việt Nam nói riêng và điền kinh Việt Nam nói chung đã bắt đầu tập trung cho kế hoạch chuyên môn giai đoạn 2026-2035 được xây dựng tại “Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”. Lực lượng các tuyển thủ của độ tuổi từ U15 tới U20 ở thời điểm này chính là con người được chuẩn bị để đầu tư phát triển cho giai đoạn trên. Mỗi tuyển thủ phải khẳng định được chuyên môn trên thực tế thi đấu thì mới có cơ hội được đầu tư trọng tâm.

Sắp tới, giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ tranh tài tại Thái Nguyên. Nhà quản lý và người làm chuyên môn xác định đây sẽ tiếp tục là một cơ hội để tuyển chọn kỹ lưỡng hơn lực lượng VĐV tiềm năng để đầu tư cho từng nhóm nội dung trọng tâm. Điền kinh Việt Nam cũng chờ đợi sẽ tìm ra lực lượng chuyên môn tốt nhất làm lực lượng tiềm năng của tương lai.

Giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2026 sẽ tổ chức từ ngày 8-6 tới 13-6 tại Thái Nguyên và dự kiến thu hút 716 VĐV góp mặt.

MINH CHIẾN