9 tuyển thủ Việt Nam dự giải điền kinh vô địch U23 châu Á 2026

Đội hình 9 tuyển thủ của điền kinh Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc bước vào tranh tài giải vô địch U23 châu Á 2026.

Lê Thị Tuyết (trái) được đăng ký thi đấu 2 nội dung tại giải vô địch U23 châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đang có mặt tại Trung Quốc cho biết, tuyển thủ được làm quen với địa điểm thi đấu trước khi tranh tài chính thức.

Theo đăng ký, chúng ta có 9 tuyển thủ tranh tài giải lần này. Từng tuyển thủ được xác định nội dung cụ thể góp mặt ở giải vô địch U23 châu Á 2026 lần lượt là Tạ Ngọc Tưởng (200m, 400m nam), Lê Thị Tuyết Mai (400m rào nữ), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy 3 bước nam), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ), Lê Thị Tuyết (5.000m, 10.000m nữ), Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ), Nguyễn Khánh Linh (800m, 1.500m nữ), Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ), Hoàng Thị Ngọc Anh (3.000m chướng ngại vật, 5.000m nữ).

Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức giải vô địch đối với nhóm tuổi U23. Giải đấu sẽ thu hút đông đảo VĐV của châu lục tham dự và nhiều gương mặt dự kiến cũng là tuyển thủ tranh tài ở ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu giành thành tích cao nhất. Trong các tuyển thủ thi đấu lần này, nhiều gương mặt của điền kinh Việt Nam đang đạt phong độ tốt như Lê Thị Cẩm Tú, Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thúy Hằng… Các chỉ số chuyên môn của từng VĐV sẽ được ghi nhận để Ban huấn luyện tiếp tục có sự điều chỉnh chuẩn bị cho giải quốc tế tiếp theo.

Giải vô địch U23 châu Á 2026 sẽ thi đấu từ ngày 9 tới 12-7. Vào ngày mai 8-7, đại diện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ họp chuyên môn để đăng ký chính thức với Ban tổ chức.

MINH CHIẾN