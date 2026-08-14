Điền kinh

VĐV trẻ điền kinh TPHCM khép lại giải vô địch U20, U23 quốc gia với 5 HCV

SGGPO

Giải đấu đã kết thúc với những cuộc tranh tài cuối cùng trên sân vận động Bạc Liêu (Cà Mau) và đội TPHCM hoàn thành nhiệm vụ với 5 tấm HCV.

VĐV của điền kinh TPHCM có HCV nhảy sào nam nhóm tuổi U23. Ảnh: TRỊNH ĐỨC
VĐV của điền kinh TPHCM có HCV nhảy sào nam nhóm tuổi U23. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

Ngày thi đấu cuối 14-8 của giải diễn ra 3 nội dung chung kết. Trong đó, đội điền kinh trẻ TPHCM giành thêm 1 ngôi vô địch.

Tại chung kết nhảy sào nam nhóm tuổi U23, sau các lần nhảy, gương mặt trẻ Thái Larochelle Liêm của TPHCM có thành tích tốt nhất là 3m80 giữ vị trí số 1, nhận HCV.

Xếp sau Thái Larochelle Liêm có tới 4 VĐV là Trần Tuấn Tú (Hải Phòng), Phan Đặng Thanh Triết (Đà Nẵng), Nguyễn Minh Triết (Cần Thơ), Phạm Anh Tuấn (Thanh Hóa) cùng đạt mức sà 3m60m. Tuy nhiên, VĐV Tuấn Tú có HCB do thấp hơn về số lần nhảy thành công trong khi 3 gương mặt còn lại nhận đồng HCĐ.

Ở chung kết nhảy sào nữ nhóm tuổi U20, VĐV Lê Thị Hà Uyên (Cần Thơ) giành HCV với kết quả 3m40 còn vô địch nhảy sào nữ nhóm tuổi U23 là Đặng Nguyễn Tố Trinh (Đà Nẵng) với 3m60.

Tấm HCV của Thái Larochelle Liêm tại ngày cuối cũng là HCV thứ 5 của điền kinh trẻ TPHCM trong giải năm nay. Các ngôi vô địch mà đội điền kinh trẻ TPHCM có trong thành tích của Nguyễn Văn Khang (800m nam, U23), Phan Hồng Yến (nhảy cao nữ, U23), Đoàn Thị Thùy Trang (100m nữ, U23), Đào Huỳnh Minh Ánh (nhảy xa nữ, U23), Thái Larochelle Liêm (nhảy sào nam, U23).

Giải ghi nhận 5 kỷ lục quốc gia mới có tại giải để được công nhận là kỷ lục của nhóm tuổi U20. Trong khi đó, số kỷ lục được công nhận là kỷ lục trẻ mới nhóm tuổi U18 là 4.

Tổng sắp chung cuộc, đội Quân đội có 7 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ đã xếp nhất toàn đoàn. Xếp sau là các đơn vị Cần Thơ (6 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ), Công an Nhân dân (6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ). Đội TPHCM có vị trí hạng 5 toàn đoàn (5 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ).

Năm nay là lần đầu tiên, giải điền kinh vô địch U23 quốc gia 2026 được tổ chức để tạo sân chơi thi đấu chuyên môn cho VĐV cả nước.

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MINH CHIẾN

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