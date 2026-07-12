Tạ Ngọc Tưởng giành HCB giải U23 châu Á 2026 và phá kỷ lục quốc gia

Tạ Ngọc Tưởng (giữa) đã giành HCB tại giải vô địch U23 châu Á 2026 và phá kỷ lục quốc gia. Ảnh: AA

Tối muộn ngày tranh tài 11-7 theo giờ địa phương tại Trung Quốc đang tổ chức giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026, chúng ta giành thêm 1 HCB.

Chung kết 400m nam chứng kiến gương mặt Tạ Ngọc Tưởng tham gia thi đấu. Chung kết ở giải U23 châu Á 2026 có 8 VĐV lần lượt tới từ Nhật Bản, Trung Quốc (chủ nhà), Ấn Độ, Qatar…

Tạ Ngọc Tưởng được chạy tại làn số 8 ở chung kết. Ngay khi nhận hiệu lệnh xuất phát, Tạ Ngọc Tưởng đã tập trung tăng tốc để vươn lên nhóm đầu của cuộc đấu. Giữ vững tốc độ, Ngọc Tưởng đã về đích thứ nhì với thời gian 45”50. Về nhất, giành HCV là VĐV Shinya Hayashi (Nhật Bản) bằng kết quả 45”26.

Quan trọng hơn cả, thành tích của Tạ Ngọc Tưởng đã phá kỷ lục quốc gia. Tháng 12 năm ngoái tại SEA Games 33-2026, Tạ Ngọc Tưởng đã đạt thành tích 45”53 để được công nhận là kỷ lục mới 400m nam. Tuy nhiên, ở lần thi đấu tại giải vô địch U23 châu Á 2026, tuyển thủ người gốc Phú Thọ này tiếp tục đạt thông số mới 45”50 để vượt qua kỷ lục quốc gia của chính mình.

Trước khi tham dự giải vô địch U23 châu Á 2026, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đạt mục tiêu sẽ có thành tích vượt ngưỡng. Thông số vượt kỷ lục quốc gia của Tạ Ngọc Tưởng là kết quả quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam

Ngày 12-7, giải đấu sẽ kết thúc với các nội dung cuối cùng.

MINH CHIẾN