Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á 2026

VĐV tiếp sức 4x100m nữ của điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin vào khả năng chuyên môn

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ 2026 được tổ chức tại Trung Quốc. Theo kế hoạch, thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam sang Trung Quốc ngày 18-6. Chúng ta đăng ký 16 tuyển thủ có phong độ tốt nhất các nội dung tiếp sức nam, nữ trao cơ hội tranh tài tại Trung Quốc.

Những buổi tập cuối cùng của đội tuyển điền kinh Việt Nam trước khi vào giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ 2-2026 được diễn ra khẩn trương. Dĩ nhiên thời điểm này, để đảm bảo sức khỏe và tránh chấn thương trước giải, tuyển thủ không bị đẩy cao cường độ tập luyện mà giữ trạng thái ổn định.

Hai tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ là những người được đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng giành thành tích khi thi đấu tiếp sức châu Á năm nay.

VĐV tiếp sức 4x100m nữ vừa kết thúc tập huấn tại Pháp và những chỉ số chuyên môn được chia sẻ rất khả quan. 5 tuyển thủ của nội dung gồm Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu đã thi đấu giải Singapore mở rộng 2026 và đạt thông số 45”18 trước khi sang Pháp. Đây là thành tích chính thức gần nhất của tổ tiếp sức 4x100m nữ. “Sau kỳ tập huấn tại Pháp, chúng tôi vẫn kỳ vọng VĐV sẽ cải thiện được chỉ số chuyên môn khi thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á. Từng VĐV có được sự ổn định từ tâm lý đến phong độ lúc này”, HLV Vũ Ngọc Lợi của tổ tiếp sức 4x100m nữ đội tuyển điền kinh Việt Nam trao đổi.

Trong khi đó, 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai sẵn sàng tranh tài tiếp sức 4x400m nữ trước đối thủ châu Á tại Trung Quốc lần này. Từ SEA Games 33-2025 tới nay, VĐV đội tiếp sức 4x400m nữ chưa ra nước ngoài thi đấu.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Họ đã được thay đổi chương trình tập huấn (dự kiến chọn thời điểm phù hợp trước khi dự ASIAD 20). Thông số chuyên môn gần nhất của đội tiếp sức 4x400m nữ là 3’35”29 (giành HCV SEA Games 33-2025). Sau nửa năm tập luyện trong nước, tất cả tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ được cơ hội thử sức mình và cũng để đánh giá phong độ thực tế trước đối thủ tại châu Á.

Cơ hội kiểm tra trước ASIAD 20

Đội tuyển điền kinh Việt Nam có mục tiêu phấn đấu giành HCV tại ASIAD 20. VĐV của các nội dung tiếp sức cũng được kỳ vọng giành được huy chương ở ASIAD 20.

Tất cả tuyển thủ sẽ tập trung nỗ lực thi đấu tại giải tiếp sức châu Á năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, để dự báo được đúng cơ hội thì Ban huấn luyện sẽ phải nắm rõ khả năng của VĐV. Do vậy, giải vô địch tiếp sức châu Á lần 2-2026 là dịp tốt giúp VĐV thi đấu tiếp sức (nam, nữ) của điền kinh Việt Nam nắm bắt đối thủ. “Thực tế thi đấu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm điểm mạnh, điểm yếu nhằm điều chỉnh phù hợp”, đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam bày tỏ trước khi giải vô địch tiếp sức châu Á lần 2-2026 diễn ra.

Năm 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam lần đầu dự giải vô địch tiếp sức châu Á. Lúc đó, chúng ta giành HCV tiếp sức 4x400m nữ (3’30”81, lập kỷ lục quốc gia) và HCĐ tiếp sức 4x100m nữ (45”17), HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ (3’18”45).

Lần thứ 2 trở lại giải đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ dự đủ các nội dung tiếp sức 4x100m nữ, 4x400m nam, 4x400m nữ, 4x400m hỗn hợp nam nữ và chắc chắn chỉ số thành tích từng tổ nội dung sẽ là thước đo giúp Ban huấn luyện kiểm tra so sánh về cơ hội cạnh tranh huy chương ASIAD 20.

Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 thi đấu từ ngày 20 tới 21-6 ở Trung Quốc. Đội tuyển điền kinh Việt Nam sang Trung Quốc ngày 18-6 và từng tổ nội dung sẽ kịp thời gian làm quen địa điểm thi đấu trước khi vào tranh tài.

MINH CHIẾN