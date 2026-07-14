Tạ Ngọc Tưởng kỳ vọng giúp điền kinh Việt Nam giải bài toán huy chương ở ASIAD 20

Việc tiếp tục phá kỷ lục quốc gia, tài năng điền kinh trẻ Tạ Ngọc Tưởng là tuyển thủ 400m nam được chú ý nhất lúc này cũng như triển vọng chạm tay vào huy chương ASIAD 20.

Tạ Ngọc Tưởng là 1 trong những VĐV được kỳ vọng giành kết quả tốt tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung kết cự ly 400m tại giải điền kinh vô địch U23 châu Á 2026 vừa diễn ra mới đây tại Trung Quốc, Tạ Ngọc Tưởng đã giành HCB với thời gian 45”50. Kết quả đã được giới chuyên môn điền kinh Việt Nam tập trung chú ý khi đã phá kỷ lục quốc gia nội dung này. Kỷ lục quốc gia cũ là 45”53 của chính tuyển thủ này từng lập tháng 12-2025.

Với cá nhân Tạ Ngọc Tưởng, nam tuyển thủ xứng đáng giữ danh hiệu “nhà vô địch 400m” của điền kinh Việt Nam thời điểm này. Riêng 2 năm 2025 và 2026, Tạ Ngọc Tưởng đã 3 lần xô đổ kỷ lục quốc gia trong nội dung sở trường 400m. “Để vượt qua kỷ lục quốc gia 400m, nhiều VĐV phải mất hàng năm thi đấu và nỗ lực mới đạt được. Tuy nhiên, chúng ta chứng kiến 1 VĐV như Ngọc Tưởng đã có nhiều lần vượt qua kỷ lục quốc gia thì đây là tín hiệu mừng của điền kinh nước nhà”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã trao đổi.

1 năm trước, Tạ Ngọc Tưởng lần đầu có kỷ lục quốc gia 400m khi đạt thành tích 45”59 và giành HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Trên sân đấu ở Đà Nẵng khi đó, kết quả của Ngọc Tưởng xô đổ kỷ lục 45”99 tồn tại trong 10 năm của cựu tuyển thủ quốc gia Quách Công Lịch.

Dẫu vậy, các HLV trực tiếp huấn luyện Tạ Ngọc Tưởng hiểu rằng, ngưỡng vận động của nam tuyển thủ này còn sẽ vượt hơn như vậy. Tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, Tạ Ngọc Tưởng giành HCB nội dung 400m với kết quả 45”53. Lần thứ 2, Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục xô đổ kỷ lục quốc gia và xác lập kỷ lục mới cho mình. Tại Trung Quốc năm nay, Tạ Ngọc Tưởng làm nên thành tích quan trọng là 45”50 để thông số trở thành kỷ lục quốc gia mới.

Ngọc Tưởng cũng có khả năng thi đấu hiệu quả trong các nội dung tiếp sức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chuyên gia Simeonov (Bulgaria) đang trực tiếp huấn luyện chuyên môn cho Tạ Ngọc Tưởng đã đánh giá rằng khả năng bứt phá trong các giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á và châu Á của cậu học trò là triển vọng. Dù vậy, sự chuẩn bị với các yếu tố giáo án, hồi phục và sự tăng cường sức mạnh vận động dành cho Tạ Ngọc Tưởng đang được thực hiện trong mỗi chu kỳ huấn luyện.

Với khả năng chuyên môn hiện tại, Tạ Ngọc Tưởng là 1 trong những VĐV trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị ASIAD 20. Chưa ai vội đưa những đánh giá về thành tích có thể có của Tạ Ngọc Tưởng. Dự báo chuyên môn từ thực tiễn các giải đấu cho thấy Ngọc Tưởng sẽ có cơ hội của mình trên đất Nhật Bản năm nay.

Tại ASIAD 18 tổ chức năm 2018, thành tích HCĐ cự ly 400m nam có thông số 45”70 do Ali Khamis (Bahrain) đạt. Tới ASIAD 19 năm 2023, thành tích HCĐ của nội dung là 45”65, thuộc về Abbas Yusuf Ali (Bahrain). Năm ngoái, tại giải vô địch châu Á 2025, HCV cự ly 400m nam có thành tích 45”33, HCB là 45”50 và HCĐ là 45”55. Tạ Ngọc Tưởng đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 nhưng chỉ có thông số 47”63. Các thông số cho thấy Ngọc Tưởng hoàn toàn đủ khả năng đạt được như vậy.

2 năm qua, chỉ số thành tích của Ngọc Tưởng thay đổi rõ rệt. Điều này phản ánh thực tế từ các chương trình huấn luyện và sự đầu tư trọng tâm của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Tạ Ngọc Tưởng đã có HCB 400m tại giải vô địch U23 châu Á 2026. Ảnh: TRACKPHOTO

Đơn cử ở giải vô địch U23 châu Á 2026, Ngọc Tưởng đạt thời gian 46”51 trong vòng loại sau đó đạt 45”50 ở chung kết. Thông số cho thấy khả năng và trình độ của bản thân gương mặt này.

Còn 2 tháng nữa, điền kinh Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ASIAD 20. Tạ Ngọc Tưởng đã xuất hiện trong những giải quốc tế thời gian qua nên không còn là nhân tố bí ẩn của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Dù vậy, nam tuyển thủ trẻ này thể hiện sự tự tin khi thi đấu nên được được tin tưởng vượt qua áp lực đạt kết quả tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN