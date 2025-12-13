Tạ Ngọc Tưởng và Huỳnh Thị Mỹ Tiên mất kỷ lục vì lỗi kỹ thuật của đồng hồ môn điền kinh

Các tuyển thủ thi đấu môn điền kinh tối ngày 12-12, trong đó có Tạ Ngọc Tưởng, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã không được công nhận thành tích phá kỷ lục SEA Games.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên không được công nhận kỷ lục quốc gia mới trong nội dung 100m rào nữ do lỗi kỹ thuật của đồng hồ điện tử ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông tin từ bộ phận chuyên môn của Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, trong buổi thi đấu tối ngày 12-12 tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33-2025, đã xảy ra sự cố kỹ thuật với hệ thống tính thời gian điện tử. Kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo Quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (WA). Công ty chịu trách nhiệm tính thời gian không thể khắc phục hoàn toàn sự cố. Việc xếp hạng vận động viên vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, thời gian (kết quả) không thể được sử dụng cho mục đích thống kê (ví dụ: kỷ lục, vòng loại các sự kiện lớn, xếp hạng thế giới...).

Tuy nhiên, phiên thi đấu buổi sáng ngày 12-12, cũng như các sự kiện ngày 11-12 không bị ảnh hưởng. Các nội dung thi đấu trên sân cũng không bị ảnh hưởng. Công ty tính thời gian phải đảm bảo sự cố được giải quyết cho các phiên thi đấu, ngày còn lại.

Tại ngày thi đấu chúng ta đã có Tạ Ngọc Tưởng đạt được kết quả 45”53 ở chung kết 400m nam và Huỳnh Thị Mỹ Tiên đạt 13”43 chung kết 100m rào nữ. Các thông số sẽ không được Liên đoàn điền kinh Việt Nam công nhận là kỷ lục quốc gia mới.

Duy nhất trường hợp tuyển thủ Kim Thị Huyền đạt 15m92 và giành HCĐ nội dung ném tạ nữ vẫn được công nhận là kỷ lục quốc gia mới.

Đây là điều đáng tiếc cho các tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng và Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Tuy nhiên, thành tích huy chương của họ vẫn được giữ nguyên tại SEA Games 33-2025. Tạ Ngọc Tưởng có HCB còn Huỳnh Thị Mỹ Tiên có HCĐ.

Trong ngày 13-12, Ban tổ chức môn điền kinh đã khắc phục sự cố kỹ thuật về hệ thống tính thời gian điện tử để môn điền kinh được thi đấu bình thường.

MINH CHIẾN