Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch 100m rào nữ tại SEA Games 33

Chân chạy của đội tuyển điền kinh Việt Nam không thể bảo vệ được ngôi vô địch cự ly 100m rào nữ tại SEA Games 33-2025 do các đối thủ quá mạnh.

Huỳnh Thị Mỹ TIên vượt rào nhưng chỉ giành được tấm HCĐ SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên là 2 đại diện của điền kinh Việt Nam tham dự chung kết 100m rào nữ tối ngày 12-12. Hai năm trước, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã lên ngôi vô địch tại SEA Games 32-2023. Sau 2 năm, cô quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất để giữ tấm HCV cho mình.

Tuy nhiên, trên đường chạy chung kết tại SEA Games 33-2025, Huỳnh Thị Mỹ Tiên gặp sự cạnh tranh quyết liệt của Aulia Dina (Indonesia) và Nova Emilia (Indonesia). Cô chỉ về đích thứ 3 với thông số 13”43 nên nhận HCĐ. Vô địch là Aulia Dina với kết quả 13”21 còn Nova Emilia có HCB với thành tích 13”27.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên vẫn hài lòng với kết quả chỉ số thành tích trong lần chạy này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi đã thi đấu với nỗ lực cao nhất. Bản thân tôi nhận thấy mình đã chạy tốt trong buổi tranh tài. Tấm HCĐ này cũng là sự nỗ lực của bản thân tôi. Năm nay tôi gặp chấn thương gân ngay trước SEA Games 33-2025. Tôi bước vào tập khối lượng khoảng 1 tháng trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra. Dù sao tôi xin chúc mừng các VĐV đã có chiến thắng”, Huỳnh Thị Mỹ Tiên bày tỏ. Tại lượt chung kết, tuyển thủ Bùi Thị Nguyên chỉ có vị trí hạng 5.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã đạt HCV với kết quả 13”52. Thành tích tại SEA Games 33-2025 là kết quả tốt nhất trong năm nay của nữ tuyển thủ này. Trước đó, cô từng tham dự giải vô địch châu Á 2025, đạt kết quả 13”69.

MINH CHIẾN