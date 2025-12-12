Tay chèo Nguyễn Thị Hương tiếp tục giành HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển canoeing Việt Nam tiếp tục giành thêm HCV với chiến thắng tại nội dung đôi nữ C2 200m trong ngày tranh tài 12-12.

Nguyễn Thị Hương (giữa) đang giữ vững phong độ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu 12-12 tại Chonburi (Thái Lan) đã chứng kiến cặp tay chèo canoeing Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy chiến thắng tại chung kết nội dung C2 200m. Chung kết có 5 đội thuyền thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Indonesia.

Cặp tay chèo của Việt Nam đã xuất sắc về đích đầu tiên với kết quả 43”419 và giành HCV. Về nhì là đội chủ nhà Thái Lan (42”429) còn hạng ba là đội Indonesia (43”457).

Đây là tấm HCV thứ 2 của cá nhân Nguyễn Thị Hương cùng đội tuyển canoeing tại Đại hội lần này. Bản thân tay chèo này đã lập kỷ lục khi 3 lần liên tiếp có cú đúp HCV trên đấu trường SEA Games. Tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam, Nguyễn Thị Hương từng giành 5 HCV. Ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, cô có 3 HCV môn đua thuyền truyền thống. Bây giờ tính đến lúc này tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Hương đã đạt 2 HCV.

Trước đó, đội canoeing đã giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Thành tích do Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đạt được ở nội dung C2 500m tổ chức vào ngày 10-12.

Đội tuyển canoeing Việt Nam hướng đến mục tiêu giành từ 2 tới 3 HCV tại SEA Games 33-2025. Các tuyển thủ vẫn còn một số nội dung cuối cùng để hoàn thành mục tiêu của mình.

MINH CHIẾN