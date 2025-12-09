Lịch thi đấu SEA Games 33: Thể thao Việt Nam chờ HCV canoeing, bơi và taekwondo

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu nhiều môn với các nội dung có cơ hội tranh HCV trong ngày 10-12.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Hương (thứ 2 từ trái qua) là gương mặt canoeing được kỳ vọng giành huy chương tại ngày 10-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 10-12, Đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu hành trình tranh huy chương tại SEA Games 33-2025 với những niềm hy vọng lớn về chuyên môn. Trong ngày tranh tài, giới chuyên môn dự báo chúng ta sẽ có những tấm huy chương đầu tiên và có thể đạt được HCV.

Đội tuyển canoeing sẽ thi đấu các nội dung kayak đôi hỗn hợp nam nữ 500m (Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo), canoeing đơn nam 500m (Phạm Hồng Quân), canoeing đôi nữ 500m (Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương), thuyền 4 hỗn hợp 500m (Hoàng Duy, Mai Hạnh, Hoàng Thị Hường, Thanh Danh). Các tay chèo thi đấu vòng loại từ 9 giờ sáng. Nếu giành quyền vào chung kết, đội canoeing Việt Nam tiếp tục thi đấu vào lúc 14 giờ chiều. Thể thao Việt Nam kỳ vọng cặp tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành được HCV trong nội dung lần này.

Đội tuyển bơi sẽ thi đấu vòng loại vào buổi sáng từ lúc 9 giờ. Các nội dung thi đấu vòng loại gồm 200m hỗn hợp nam (Quang Thuấn, Hưng Nguyên), 200m bướm nữ (Mỹ Tiên), 100m tự do nam (Nguyễn Quốc, Lương Jeremie Loic Nino), 50 ếch nữ (Nguyễn Thúy Hiền), 100m ngửa nam (Trường Vinh, Văn Dũng). Nếu vượt qua vòng loại, kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu chung kết tối cùng ngày vào lúc 18 giờ. Đội tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu có HCV trong ngày đầu tiên.

Đội taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung biểu diễn quyền từ sáng vào lúc 11 giờ. Nội dung đôi nam nữ có Trọng Phúc, Kim Hà góp mặt. Nội dung đồng đội nam có các tuyển thủ Trọng Phúc, Quốc Việt, Thiên Phụng. Nội dung đồng đội nữ có các tuyển thủ Kim Hà, Ngọc Hân, Kim Uyên còn nội dung hỗn hợp nam nữ gồm Kim Uyên, Xuân Thành, Đăng Khoa, Hồ Duy, Y Bình, Khánh Hân. Đây cũng là những nội dung chúng ta có cơ hội đạt huy chương cao nhất.

Môn bi sắt sẽ thi đấu vòng loại nội dung shooting nữ, đơn nam, đơn nữ và shooting nam trong buổi sáng vào lúc 9 giờ. Các bi thủ Việt Nam lần lượt thi đấu là Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm, Thái Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn Dũng. Nếu qua vòng loại, đội bi sắt Việt Nam sẽ dự chung kết từng nội dung vào chiều tối cùng ngày.

Ngày 10-12, thể thao Việt Nam còn thi đấu vòng loại môn bóng chày nam, bóng rổ 3x3, TDDC, quần vợt, MMA, sailing, bóng ném nam, bóng ném nữ, quần vợt nữ.

Các kỳ thủ cờ của Việt Nam sẽ thi đấu nội dung cờ maruk đồng đội chớp nam với đội hình gồm Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo. Cơ hội đạt HCV của đội cờ maruk Việt Nam cũng được dự báo khả quan.

Môn boxing sẽ thi đấu lúc 14 giờ với các trận đầu tiên của Ngô Ngọc Linh Chi (hạng 48kg nữ), Nguyễn Văn Đương (57kg nam), Nguyễn Đức Ngọc (69kg nam).

Môn jujitsu bước vào ngày thi đấu đầu tiên với các nội dung duo (biểu diễn) và fighting vào lúc 9 giờ sáng. Chúng ta sẽ có Đào Hồng Sơn, Lê Kiên (62kg nam), Đặng Đình Tùng, Văn Sửu (77kg nam), Triệu Thị Hải Yến, Phụng Mùi Nhình (52kg nữ), Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Thị Anh Thư (63kg nữ) thi đấu fighting.

Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ thi đấu trận vòng bảng đầu tiên gặp Myanmar vào lúc 15 giờ theo giờ địa phương tại nhà thi đấu bóng chuyền ở Bangkok (Thái Lan).

MINH CHIẾN