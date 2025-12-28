300 HLV, VĐV nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trước thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định tặng Bằng khen cho 300 HLV, VĐV có thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân tại SEA Games 33-2025.

Các gương mặt tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HOÀNG MỸ TÂM

Ngày 27-12, Bộ VH-TT-DL đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33-2025 vừa qua ở Thái Lan.

15 VĐV đại diện cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của kỳ Đại hội vừa qua đã được nhận Bằng khen trong chiều ngày 27-12 gồm Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Cấn Tất Dự (vật), Đỗ Ngọc Linh (vật), Nguyễn Thị Hương (đua thuyền), Hồ Thị Duy (đua thuyền), Vương Minh Châu (cầu mây), Nguyễn Văn Lý (cầu mây), Đầu Văn Hoàng (cầu mây), Khuất Hải Nam (karate), Trần Hoàng Khôi (bowling).

Trước đó, vào ngày 26-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 300 VĐV, HLV có thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân tại SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 33-2025, Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 1.165 thành viên với 841 VĐV đã tranh tài ở 47 môn, phân môn tại Đại hội. Khép lại chương trình thi đấu, chúng ta giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ để đứng hạng 3 toàn đoàn.

Trong báo cáo ở Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nhìn nhận kết quả của lĩnh vực thể thao: “Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao được nâng lên, vượt chỉ tiêu đề ra; các VĐV giành được thành tích tốt tại các giải đấu khu vực, quốc tế. SEA Games 33-2025, Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, bứt phá ở một số môn thể thao trọng điểm, đứng thứ 2 toàn đoàn về số HCV đối với nhóm môn Olympic”.

Ở SEA Games 33-2025 vừa qua, trong các tuyển thủ giành được thành tích HCV, nhiều gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao về kết quả chuyên môn như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Ngọc…

Khép lại SEA Games 33-2025, Cục TDTT Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Trong đó, nhà quản lý đã đánh giá SEA Games 33-2025 tại Thái Lan được xác định là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2025 để có sự chuẩn bị quan trọng cho các kế hoạch trong thời gian tới.

MINH CHIẾN