Nhà vô địch SEA Games 33 Trần Thị Ánh Tuyết giã từ tuyển taekwondo quốc gia

Trần Thị Ánh Tuyết đã giành HCV quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của mình trên đấu trường SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam cho biết, Trần Thị Ánh Tuyết đã bày tỏ nguyện vọng giã từ đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc tranh tài SEA Games 33-2025. Thành viên đội tuyển taekwondo Việt Nam đã được nghỉ ngơi trong dịp lễ đầu năm mới 2026 vừa qua và đây cũng là thời điểm cuối cùng Ánh Tuyết còn là tuyển thủ quốc gia.

Tại SEA Games 33-2025, Ánh Tuyết đã giành HCV hạng cân 57kg nữ cho đội tuyển taekwondo Việt Nam sau khi thắng đối thủ Thái Lan Phannara Harnsujin tại chung kết.

Ánh Tuyết là võ sĩ trưởng thành từ đào tạo chuyên môn của thể thao Đà Nẵng. Cô bắt đầu tập taekwondo năm 2014, lúc 16 tuổi. Trải qua 11 năm tập luyện thi đấu thành tích cao cùng taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết là một trong những võ sĩ đạt được các kết quả khích lệ ở nhóm tuyển thủ đối kháng nữ của taekwondo Việt Nam. Cô giành HCV hạng 53kg nữ tại SEA Games 30-2019, HCV tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam, HCB hạng 62kg tại SEA Games 32-2023 và HCV hạng 57kg tại SEA Games 33-2025.

Trần Thị Ánh Tuyết đã có 9 năm tập huấn tại đội tuyển taekwondo Việt Nam và thường xuyên tập luyện ở Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Ngoài thành tích tại SEA Games, Ánh Tuyết giành HCB tại giải vô địch châu Á 2021.

Sau khi giành HCV tại SEA Games 33-2025, nữ võ sĩ từng bày tỏ: “Kết thúc SEA Games 33-2025 với kết quả vô cùng ý nghĩa. Em thật sự biết ơn các cô, chú lãnh đạo, Ban huấn luyện đội tuyển và địa phương đã luôn tạo điều kiện, tin tưởng và ủng hộ để em có thể yên tâm tập luyện, thi đấu.

Cảm ơn thầy và thầy chuyên gia tận tâm chỉ bảo, theo sát từng buổi tập và Ban huấn luyện địa phương luôn động viên tiếp thêm niềm tin cho em, trong những lúc em mệt mỏi khó khăn nhất.

Cảm ơn những người tri kỷ, các chị em đồng đội đã luôn kề vai sát cánh, cùng nhau nỗ lực, chia sẻ và tiếp sức cho mình trên hành trình có được tấm HCV này. Khép lại chặng đường vừa qua, hành trình của mồ hôi, áp lực, sự cố gắng và niềm tin.

Mỗi trận đấu mình đã dốc hết sức, vượt qua giới hạn bản thân và không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng. Và, điều em trân trọng nhất không chỉ là kết quả đạt được mà còn là sự quan tâm, động viên và đồng hành của rất nhiều người dành cho em… Em xin cảm ơn tất cả những ai đã luôn dõi theo, động viên và ở bên mình trong suốt chặng đường này”.

Như vậy, sau SEA Games 33-2025, đội tuyển taekwondo chứng kiến sự chia tay của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền và bây giờ là Trần Thị Ánh Tuyết. Tuy nhiên, cô còn tiếp tục tập luyện chuyên môn tại địa phương và dự kiến sẽ thi đấu tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN