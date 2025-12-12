Karate và taekwondo giành thêm những tấm HCV quý giá

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm và Khuất Hải Nam là những người mang về các tấm HCV quan trong trong ngày thi đấu 12-12 ở SEA Games 33-2025.

Võ sĩ karate Khuất Hải Nam giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khuất Hải Nam lần đầu lập công

Võ sĩ Khuất Hải Nam trở thành tuyển thủ kumite (đối kháng) đầu tiên của đội tuyển karate Việt Nam giành được HCV tại SEA Games 33-2025. Nam tuyển thủ của Việt Nam đã thi đấu trận chung kết hạng cân 67kg nam và thắng võ sĩ chủ nhà Thái Lan Chanchang với tỷ số áp đảo 6-1. Chiến thắng giúp Khuất Hải Nam có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games trong sự nghiệp của mình.

Bày tỏ khi giành được chiến thắng tại chung kết, Khuất Hải Nam chia sẻ: “Tôi đã được chọn tham dự SEA Games 33-2025 vì thế rất tập trung chuẩn bị chuyên môn. Tại trận chung kết, võ sĩ chủ nhà có sự cổ vũ từ khán giả địa phương. Tuy nhiên, tôi đã thi đấu bình tĩnh để đạt thắng lợi. Tấm HCV này rất ý nghĩa với tôi vì lần đầu tôi giành được nó. Đây cũng là lần đầu tôi có cơ hội tranh tài ở SEA Games”.

Được trưởng thành từ thể thao Công an Nhân dân, Khuất Hải Nam đã được đội tuyển karate Việt Nam trao suất tham dự SEA Games 33-2025 sau khi lên ngôi vô địch tại giải quốc gia năm nay. Đánh giá về tuyển thủ, HLV trưởng Dương Hoàng Long cho biết Hải Nam là 1 trong những võ sĩ có chuyên môn tốt và trên hết là giữ được tinh thần quyết chiến khi thi đấu.

Niềm vui của Khuất Hải Nam khi vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cách đây 2 năm tại SEA Games 32-2023, đội tuyển karate Việt Nam không giành được tấm HCV nào ở nội dung kumite cá nhân nam. Bây giờ, Khuất Hải Nam đã là người “mở hàng” suôn sẻ cho các đồng đội ở nội dung kumite.

Bạc Thị Khiêm bảo vệ vững chắc vị trí số 1

Tại trận chung kết hạng cân 67kg nữ môn taekwondo, võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã xuất sắc vượt qua đối thủ Philippines với tỷ số 2-0 (12/6, 11/1) để giành HCV. Cô cũng lấy lại ngôi vô địch sau khi đã lỡ hẹn ở chung kết tại SEA Games 32-2023. Khi đó ở Campuchia, Bạc Thị Khiêm chỉ giành HCB.

Bạc Thị Khiêm tung đòn dứt khoát ghi điểm trước đối thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, Bạc Thị Khiêm đã được tập huấn tại Hàn Quốc. Nhà vô địch châu Á của taekwondo Việt Nam đang là 1 trong những võ sĩ chủ lực có nhiều kinh nghiệm và thành tích trên đấu trường SEA Games. Chính vì thế, chiến thắng tại trận chung kết ở SEA Games 33-2025 được xem là kết quả không nằm ngoài dự đoán của Ban huấn luyện.

Bạc Thị Khiêm có ngôi vô địch sau khi từng để lỡ tại SEA Games 32-2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, Bạc Thị Khiêm từng giành HCV tại giải vô địch châu Á 2024 đã tổ chức ở Việt Nam. Cô từng giành HCĐ tại hạng cân 67kg nữ ở ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Tính về kết quả cá nhân, Bạc Thị Khiêm đã giành HCV trong các kỳ SEA Games 30, 31 và 33. Nữ tuyển thủ nằm trong thành phần tuyển thủ trọng điểm sẽ tiếp tục chuẩn bị cho ASIAD 20 năm 2025.

MINH CHIẾN