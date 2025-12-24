Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 nằm trong đề cử bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu ngành VH-TT-DL

Bộ VH-TT-DL đã chính thức tổ chức bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu trong năm 2025.

Kết quả thi đấu tại SEA Games 33-2025 của thể thao Việt Nam được đưa vào bình chọn sự kiện tiêu biểu năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc bình chọn đã tiến hành sáng ngày 23-12. Hoạt động bình chọn do Báo Văn Hóa chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, là dịp nhìn lại bức tranh toàn cảnh ngành VH-TT-DL trong một năm hoạt động, giàu thành tựu để lan tỏa những giá trị tích cực và truyền cảm hứng tới cộng đồng xã hội.

Theo Ban tổ chức, sau khi gửi công văn đề nghị đề cử tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL, các sở, ngành địa phương, cùng nhiều tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, Ban tổ chức đã nhận 135 đề cử từ 50 đơn vị trên cả nước.

Từ đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình lên Ban tổ chức. Từ kết quả này, Ban Tổ chức lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và tổ chức bình chọn ra 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.

Trong 15 sự kiện, lĩnh vực thể thao có 3 đề cử. Trong đó, kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 nằm trong danh sách đề cử.

Danh sách 15 sự kiện để bình chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu:

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VH-TT-DL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 / 28-8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất.

6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên.

7. Ấn tượng “Cảm hứng Việt” tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba - 2025.

8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim “Mưa đỏ” cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.

11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025.

12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.

13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào top 3 SEA Games 33.

14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.

15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.

Việc bình chọn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bình chọn trực tiếp tổ chức ngày 23-12 tại Hà Nội. Bình chọn trực tuyến tổ chức từ 8 giờ ngày 23-12 tới 9 giờ ngày 25-12/2025 trên Báo Văn Hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn Hóa và Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL. Dự kiến, kết quả công bố ngày 26-12.

MINH CHIẾN