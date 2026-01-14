Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng tới Thái Lan tranh tài ở ASEAN Paragames

Các tuyển thủ thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng bước vào tranh tài các nội dung tại ASEAN Para Games 13 sắp tới ở Thái Lan.

Tuyển thủ Đặng Thị Linh Phượng sẽ tiếp tục góp mặt tại ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan. Ảnh: NAM TRUNG

“Tới lúc này, sự chuẩn bị chuyên môn của các đội thể thao người khuyết tật là tích cực. Tinh thần của VĐV đều rất tự tin tới Thái Lan thi đấu. Trước khi bước vào tranh tài, từng tuyển thủ sẽ được kiểm tra hạng thương tật nhằm phân loại chương trình thi đấu”, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam – ông Trần Đức Thọ đã trao đổi.

Với 141 VĐV, thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 tới 50 HCV qua đó giữ thứ hạng trong nhóm đầu tại Đại hội năm nay. Ngày 15-1, thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tới Thái Lan tranh tài.

Cách đây 2 năm, thể thao người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc ở vị trí hạng 3 toàn đoàn tại ASEAN Para Games 12 diễn ra ở Campuchia. Lúc đó, các tuyển thủ đã nỗ lực để đạt tổng thành tích 66 HCV, 58 HCB và 77 HCĐ qua các nội dung thi đấu. Theo đánh giá của ông Trần Đức Thọ thì thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn hướng tới các kết quả tốt nhất trong thi đấu cử tạ, bơi, điền kinh hay cờ vua trên đấu trường ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan lần này.

Tại ASEAN Para Games 13, thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn có đầy đủ những tuyển thủ có chuyên môn tốt và được chờ đợi tiếp tục làm nên kết quả cao ở Thái Lan như Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thu Huyền, Đào Thị Lệ Xuân, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Lê Anh Kiệt (cờ vua), Nguyễn Thị Hải, Cao Ngọc Hùng, Võ Văn Tùng, Kiều Minh Trung, Nguyễn Văn Bình (điền kinh), Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Nguyễ Hoàng Nhã, Võ Huỳnh Anh Khoa (bơi) hay Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ)…

Từng đội tuyển thể thao người khuyết tật đều đã có sự chuẩn bị của mình. Đại diện Ban huấn luyện đội cử tạ người khuyết tật Việt Nam cho biết mục tiêu được đội đưa ra là phấn đấu giành tối thiểu 3 HCV. Mỗi chỉ tiêu đưa ra dựa trên những dự báo từ lực lượng tuyển thủ đang có. Đồng thời, chúng ta có sự thận trọng, tránh áp lực đặt trên đôi vai từng lực sĩ khiến cho có thể ảnh hưởng thực tế thi đấu. Dẫu vậy, với kinh nghiệm từng nhiều lần tham dự ASEAN Para Games và các đấu trường quốc tế, lực sĩ Lê Văn Cồng tin rằng: “Toàn đội giữ được tinh thần tốt nhất, do vậy mọi người tự tin bước vào thi đấu ở Thái Lan năm nay để mang những kết quả tốt nhất về cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam”.

Trong khi đó, đội tuyển bơi thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới chinh phục nhiều thành tích tốt nhất ở Thái Lan năm nay. Hai năm trước, các tuyển thủ bơi là những người giành được nhiều HCV nhất cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12 tại Campuchia với tổng kết quả 28 HCV, 19 HCB và 26 HCĐ.

Lê Tiến Đạt tự tin bước vào thi đấu ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Những gương mặt giành HCV tại kỳ Đại hội khi đó là Danh Hòa, Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nhã, Võ Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Văn Hạnh. Nhiều tuyển thủ vẫn tiếp tục tới Thái Lan thi đấu năm nay. Nam tuyển thủ Lê Tiến Đạt đã chia sẻ: “Tôi được chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng nhập cuộc tại ASEAN Para Games 13. Với phong độ hiện tại, tôi tự tin để thi đấu hướng đến các cơ hội tranh kết quả tốt nhất”.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đăng ký góp mặt 141 VĐV ở 11 môn gồm điền kinh (35 VĐV, 2 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4).

Ban tổ chức ASEAN Para Games 13 sẽ tiến hành phân loại thương tật của VĐV trong các ngày 17 tới 19-1. Đại hội sẽ khai mạc ngày 20-1 và bế mạc ngày 26-1. ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra 19 môn (gồm 536 nội dung).

MINH CHIẾN