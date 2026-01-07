Bộ VH-TT-DL tặng Bằng khen cho 329 VĐV đạt thành tích tại SEA Games 33

Bộ VH-TT-DL đã quyết định tặng Bằng khen cho 329 VĐV vừa đạt kết quả xuất sắc tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan mới đây.

VĐV xuất sắc được Bằng khen của Bộ VH-TT-DL. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thuỷ đã ký Quyết định số 29/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân. Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL dành cho 329 VĐV và 62 HLV đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Kết thúc thi đấu SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam giành 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng hạng 3 toàn đoàn tại Đại hội. Chúng ta đã góp mặt 841 VĐV, thi đấu 47 môn, phân môn của SEA Games 33-2025.

Tại kỳ Đại hội trên, các tuyển thủ Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing) giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam trong khi tấm HCV cuối cùng thuộc về đội bơi tiếp sức 4x1.500m mặt nước mở (Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên).

Trong đó, 5 đội tuyển giành thành tích HCV tốt nhất của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là điền kinh (12 HCV), vật (10 HCV), bắn súng (8 HCV), đua thuyền (8 HCV), bơi (7 HCV).

Ngành thể thao Việt Nam đã tổng kết, đánh giá kết quả thi đấu SEA Games 33-2025 từ đó rút ra những kinh nghiệm để điều chỉnh đào tạo, huấn luyện trong năm 2026. Việc 329 VĐV và 62 HLV được nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng được đánh giá là sự động viên tinh thần giúp từng cá nhân tiếp tục chuẩn bị chuyên môn tốt hơn năm 2026, hướng tới tranh tài ASIAD 20.

MINH CHIẾN