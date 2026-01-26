Tạm biệt ASEAN Para Games 13, hẹn gặp lại tại Malaysia năm 2027

Lễ bế mạc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) đã diễn ra trên sân vận động trung tâm ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13. Ảnh: PARALYMPICVIETNAM

Tối ngày 26-1 theo giờ địa phương, thành viên các đoàn thể thao người khuyết tật có mặt trên sân vận động tham dự Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13 được chủ nhà Thái Lan tổ chức.

Khởi đầu với chương trình âm nhạc trực tiếp, chủ nhà Thái Lan mang tới khán giả Lễ bế mạc chương trình ấm áp với lời chia tay ý nghĩa để các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật lưu giữ những kỷ niệm đã tranh tài trước khi khi rời Đại hội. Trong Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13, đoàn thể thao các quốc tiếp tiếp tục diễu hành qua khán đài chính với nhiều gương mặt rạng rỡ sau hoàn thành những ngày tranh tài đầy nghị lực. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có mặt trong Lễ bế mạc với sắc phục đỏ cùng lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng.

Trong chương trình bế mạc, quốc gia chủ nhà Thái Lan mang tới đoạn video ngắn tổng kết những ngày tranh tài sôi động của ASEAN Para Games 13. Ở đó, những tấm huy chương, những nỗ lực thi đấu từ từng tuyển thủ thể thao người khuyết tật được xem là những hình ảnh đẹp mang giá trị tinh thần lớn lao.

Các VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Lễ bế mạc. Ảnh: PARALYMPICVIETNAM

Sau tuyên bố bế mạc của đại diện Ban tổ chức chủ nhà, nghi lễ tắt đuốc ASEAN Para Games 13 thực hiện. Lá cờ Liên đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á được hạ xuống để trao cho đại diện quốc gia đăng cai ASEAN Para Games 14 là Malaysia. Có mặt ở Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13, đại diện Malaysia phát biểu đón nhận quyền đăng cai kỳ tiếp theo vào năm 2017 và gởi tới chương trình chào đón của mình.

Như vậy, ASEAN Para Games 13 khép lại những ngày thi đấu hấp dẫn tại Thái Lan với sự góp mặt của HLV, VĐV các đoàn thể thao người khuyết tật Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Brunei, Philippines, Timor Leste, Myanmar. Kết thúc tranh tài lần này, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đứng hạng 5 với thành tích 38 HCV, 48 HCB, 58 HCĐ. Xếp nhất toàn đoàn là chủ nhà Thái Lan (175 HCV, 155 HCB, 156 HCĐ). Tất cả các đoàn tham dự đều đạt được HCV trong chương trình thi đấu của mình.

MINH CHIẾN