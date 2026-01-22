SEA Games 33

Tuyển thủ Võ Huỳnh Anh Khoa giành thêm HCV và phá kỷ lục bơi ASEAN Para Games 13

SGGPO

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục chứng kiến VĐV bơi Võ Huỳnh Anh Khoa đạt phong độ cao ở ngày tranh tài tiếp theo tại ASIAN Para Games 13.

Võ Huỳnh Anh Khoa có thêm kỷ lục ASEAN Para Games cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Ngày 22-1, các VĐV người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu ASEAN Para Games 13. Trên hồ bơi trung tâm, tuyển thủ Võ Huỳnh Anh Khoa giữ vững phong độ để là điểm sáng của Đoàn thể thao Việt Nam.

Võ Huỳnh Anh Khoa đã tranh tài nội dung 100m ngửa nam, hạng thương tật S7-S8, và về nhất với thời gian 1’12”94. Nội dung có 8 VĐV tham dự, Anh Khoa đã thi đấu vượt trội để vượt lên trên 2 đối thủ bám đuổi trực tiếp là Rusmadi Rusdianto (Malaysia), Toh Wei Soong (Singapore) để giành HCV.

Kết quả thi đấu của Võ Huỳnh Anh Khoa tại Thái Lan lần này chính thức được công nhận là kỷ lục mới trong nội dung ở ASEAN Para Games. Kỷ lục cũ của chính tuyển thủ từng giữ là 1’14”46. Cùng ngày thi đấu, đội bơi người khuyết tật Việt Nam còn giành thêm 4 HCB và 3 HCĐ ở các nội dung đã thi đấu. Tạm thời, đội bơi người khuyết tật Việt Nam giành được 8 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ qua 2 ngày tranh tài ASEAN Para Games 13.

Tại ngày 22-1, đội cử tạ người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV trong hạng cân 50kg nữ của lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng. Kết quả nâng tạ của Đặng Thị Linh Phượng là 90,826kg.

Ở môn điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã giành HCB nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F54 với kết quả 5m29. Vô địch nội dung này là Asusano Cendy (Philippines) với kết quả 6m04.

