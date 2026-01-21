Lực sĩ Lê Văn Công đặt dấu ấn với tấm huy chương vàng ASEAN Para Games 13

Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công tiếp tục lên ngôi vô địch tại hạng cân 49kg môn cử tạ trong lần tranh tài ASEAN Para Games 13.

Lê Văn Công giành chiến thắng tại ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Lê Văn Công đã thận trọng cho rằng mình có thể không đạt được kết quả tốt nhất tại ASEAN Para Games 13 do sức khỏe còn ảnh hưởng bởi chấn thương.

Dẫu thế trong buổi chiều thi đấu 21-1 tại ASEAN Para Games 13 ở Thái Lan, lực sĩ số 1 của cử tạ người khuyết tật Việt Nam vẫn đạt được thành tích tốt nhất. Có 6 lực sĩ đã tham gia tranh tài tại nội dung này. Với nỗ lực của mình, Lê Văn Công đã đạt thành tích cử tốt nhất ở mức tạ 178kg để giành HCV. Tấm HCV mang lại ngôi vô địch cho cá nhân Lê Văn Công, đồng thời giúp lực sĩ bảo vệ ngôi vô địch từng có tại ASEAN Para Games 12 ở Campuchia.

Trong nội dung này, lực sĩ Abdul Hadi (Indonesia) giành HCB khi đạt mức tạ nâng 177kg. Lực sĩ Butprom Boonyang của chủ nhà Thái Lan đạt thành tích 115kg nên nhận HCĐ. Cùng thi đấu nội dung nhưng lực sĩ Lương Hoàng Thông của Việt Nam chỉ đạt kết quả 108kg do vậy xếp hạng 4.

Lần thứ 8 trong sự nghiệp, Lê Văn Công chinh phục tạ tại đấu trường ASEAN Para Games. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Cách đây 2 năm tại ASEAN Para Games 12, Lê Văn Công cũng giành HCV hạng cân 49kg và Abdul Hadi có HCB. Đây là lần thứ 8, Lê Văn Công vô địch ASEAN Para Games.

Trước đó, lực sĩ kỳ cựu Châu Hoàng Tuyết Loan đã đạt HCB khi thi đấu hạng cân 55kg nữ. Cô đạt kết quả 103kg còn nhà vô địch là Kraratpet Kamolpan (Thái Lan, 104kg).

Ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam còn chứng kiến nhiều HCV tới từ đội bơi. Sau kết quả vô địch ở nội dung đầu tiên của Võ Huỳnh Đăng Khoa (400m tự do nam, hạng thương tật S8), chúng ta có thêm HCV của Nguyễn Văn Hạnh – 100m hếc nam (hạng thương tật SB11), Hà Văn Hiệp – 50m ngửa nam (S4), Trịnh Thị Bích Như – 100m ếch nữ (SB4-SB5), Vi Thị Hằng – 100m tự do nữ (S7), Lê Thị Dung – 100m tự do nữ (S8), Vi Thị Hằng – 50m ngửa nữ (S6-S7, phá kỷ lục ASEAN Para Games).

