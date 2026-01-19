VĐV đã hoàn tất phân loại thương tật trước khi thi đấu chính thức ASEAN Para Games 13

Các VĐV của thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành việc phân loại thương tật theo quy định của Ban tổ chức ASEAN Para Games 13.

VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tập luyện chuẩn bị trước thi đấu chính thức. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Hôm nay 19-1, việc kiểm tra phân loại thương tật dành cho các VĐV ở những môn thể thao cuối cùng đã được hoàn tất. VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam đã được kiểm tra, phân loại thương tật theo nội dung đăng ký được quy định ở từng môn thể thao.

ASEAN Para Games 13 sẽ khai mạc tối ngày 20-1 theo giờ địa phương ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Dự kiến, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cử số thành viên là 50 người tham dự Lễ khai mạc của Đại hội.

Thông tin từ Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Thái Lan cho biết, việc kiểm tra phân loại thương tật được Ban tổ chức tiến hành đúng các yêu cầu. Hiện tại, tinh thần của VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam là ổn định. Các đội tuyển đã được bố trí tập luyện trên sân tập và tại nhà thi đấu trong 2 ngày qua để đảm bảo chuyên môn trước tranh tài chính thức. Với đặc thù chuyên môn, các vấn đề về không gian thi đấu, ánh sáng hay mặt sân của một số môn thể thao được từng Ban huấn luyện thể thao người khuyết tật Việt nam kiểm tra kỹ càng cho VĐV.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng đến mục tiêu giành tối thiểu 30 HCV tại kỳ Đại hội lần này. Chúng ta sẽ thi đấu ở các môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt và đấu kiếm.

Tinh thần của nhiều đội thể thao người khuyết tật Việt Nam là rất tự tin, sẵn sàng thi đấu. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Trung tâm báo chí (MPC) của Đại hội đã được mở cửa và cung cấp đầy đủ các nội dung dành cho các phóng viên, nhà báo, biên tập viên tại các quốc gia trong khu vực tác nghiệp trong thời gian ASEAN Para Games 13 diễn ra.

Theo chương trình thi đấu, các môn điền kinh, xe đạp đường trường, cử tạ, bắn súng, bơi, bowling sẽ có những nội dung tranh huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 21-1 ở Đại hội.

MINH CHIẾN