Thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ASEAN Para Games 13

Các tuyển thủ thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tích cực tranh tài để gianh những thành tích huy chương tại ASEAN Para Games 13.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang nỗ lực thi đấu tại Thái Lan. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Tính tới hết ngày 23-1, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 77 huy chương (24 HCV, 29 HCB, 24 HCĐ) trong các nội dung thi đấu và tạm đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Trong ngày 24-1, VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu và hướng tới hoàn thành thêm các tấm HCV như dự báo.

Lúc này, VĐV các đội tuyển thể thao người khuyết tật cờ, điền kinh, bơi, cử tạ giành được HCV cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trong đó, đội bơi đang tạm có những kết quả HCV của Võ Huỳnh Anh Khoa (100m ngửa nam, hạng thương tật S7-S8), Nguyễn Văn Hạnh (100m ngửa nam, SB11), Võ Huỳnh Anh Khoa (400m tự do nam, S8), Hà Văn Hiệp (50m ngửa nam, S4), Đỗ Thanh Hải (50m ếch nam, SB6), Vi Thị Hằng (100m ngửa nữ, S6-S7), Trịnh Thị Bích Như (100m ếch nữ, SB4-SB5), Vi Thị Hằng (100m tự do nữ, S7), Lê Thị Dung (100m tự do nữ, S8), Vi Thị Hằng (50m ngửa nữ, S6-S7).

Trịnh Thị Bích Như đã giành HCV tại ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Môn bóng bàn đã chứng kiến tay vợt thể thao người khuyết tật Phạm Thế Tiến (hạng thương tật TT9) vào chung kết đơn nam nhưng đáng tiếc thua trận, nhận HCB. Môn đấu kiếm thể thao người khuyết tật đã có các VĐV Trương Thị Vân Anh (kiếm liễu) và Nguyễn Thị Lệ Quyên (kiếm liễu) lần lượt giành HCB, HCĐ trong thi đấu.

Tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp là đội thể thao người khuyết tật chủ nhà Thái Lan với 109 HCV, 102 HCB và 82 HCĐ. Đoàn Indonesia đứng thứ nhì còn tạm đứng hạng ba là đoàn Malaysia. Thể thao người khuyết tật Việt Nam phấn đấu giành từ 30 tới 35 HCV tại ASEAN Para Games 13.

MINH CHIẾN