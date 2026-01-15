Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tranh tài ở ASEAN Para Games 13

Các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật chính thức có mặt tại Thái Lan, tham dự ASEAN Para Games 13.

Thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin tham dự ASEAN Para Games 13. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Sáng ngày 15-1, thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật đã lên đường từ các điểm di chuyển tại Hà Nội và TPHCM sang Bangkok (Thái Lan) tham dự ASEAN Para Games 13. Sau khi có mặt tại Bangkok, Đoàn thể thao người khuyết tật sẽ được di chuyển tới Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Tại điểm di chuyển ở Hà Nội, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã gặp mặt, tiễn các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường thi đấu đạt nhiều thành tích trong các nội dung tranh tài. Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến tin tưởng các HLV, VĐV của thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tập trung thi đấu, đạt những kết quả tốt nhất như sự chuẩn bị thời gian qua.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin thi đấu thành công tại Thái Lan. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt 184 thành viên tại kỳ Đại hội lần này. Khi có mặt tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ được Ban tổ chức chủ nhà bố trí lưu trú tại các khách sạn theo quy định. Trong các ngày 17 tới 19-1, Ban tổ chức ASEAN Para Games 13 sẽ tiến hành phân loại thương tật để VĐV đăng ký thi đấu đúng quy định.

Lễ thượng cờ của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội sẽ tổ chức vào buổi chiều ngày 17-1.

Đại hội sẽ bước vào thi đấu chính thức từ ngày 20-1 tới 26-1. Thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt 141 VĐV ở 11 môn gồm điền kinh (35 VĐV, 2 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4). Chỉ tiêu thành tích là đạt từ 40 tới 50 HCV trong các nội dung thi đấu.

MINH CHIẾN