Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự ASEAN Para Games 13

Ngày 16-12 Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) đã tổ chức tại TPHCM.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam làm Lễ xuất quân tham dự ASEAN Para Games 13. Ảnh: VGP/GIANG THANH

Tại Lễ xuất quân, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Mai Văn Chính gởi lời chúc Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tranh tài với khí thế quyết tâm cao, nghị lực và ý chí vượt lên số phận, khát vọng chiến thắng với tinh thần thể thao cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đăng ký góp mặt 141 VĐV ở 11 môn gồm điền kinh (35 VĐV, 2 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4). Mục tiêu của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV trong các nội dung góp mặt. Trưởng đoàn là Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến.

Đại hội sẽ tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 15-1 tới 26-1-2026. Ban tổ chức tiến hành phân loại thương tật của VĐV trong các ngày 17 tới 19-1-2026. Đại hội sẽ khai mạc ngày 20-1-2026 và bế mạc ngày 26-1-2026. ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra 19 môn (gồm 536 nội dung): điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn. Kết quả thi đấu tại ASEAN Para Games 13 là 1 trong những sự kiểm tra để thể thao người khuyết tật Việt Nam chuẩn bị cho đấu trường tiếp theo là ASIAN Para Games 2026 tại Nhật Bản và Paralympic 2028 tại Mỹ.

Tại Lễ xuất quân, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, liên quan và các địa phương, Ủy ban Paralympic Việt Nam tập trung bảo đảm tốt nhất điều kiện liên quan, kịp thời hỗ trợ để Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Bộ VH-TT-DL quan tâm đánh giá kỹ công tác chuyên môn, các nội dung liên quan để trên cơ sở đó góp phần định hướng, giải pháp tổng thể, cụ thể, toàn diện từng bước nâng tầm thể thao người khuyết tật Việt Nam.

