Việt Nam đề xuất đăng cai giải bơi vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á nhằm tiến tới tìm cơ hội tổ chức giải vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026.

Bơi Việt Nam đang chờ quyết định cuối cùng của châu Á về việc tổ chức giải vô địch hồ ngắn 25m châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, hiện tại, việc quyết định vẫn chưa được thông qua. Phía Việt Nam vẫn hy vọng sẽ có cơ hội làm chủ nhà giải đấu năm nay. Dự kiến ban đầu, thời gian tổ chức sẽ vào tháng 7-2026.

Trong trường hợp Việt Nam không được trao quyền là chủ nhà, Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á sẽ chọn quốc gia khác làm nơi tổ chức giải vô địch hồ ngắn châu Á 2026. Nếu Việt Nam là chủ nhà, các VĐV sẽ có cơ hội được thi đấu trước nhiều đối thủ có chuyên môn tốt ngay trên sân nhà và cũng là dịp tích lũy chuyên môn tích cực. Hiện tại, các bên sẽ chờ quyết định chính thức từ Liên đoàn thể thao dưới nước châu Á trong thời gian tới.

Vào tháng 3 năm nay, các kình ngư bơi Việt Nam sẽ khởi đầu năm 2026 bằng giải vô địch hồ ngắn 25m quốc gia tại thành phố Huế. Đây là giải đấu thường niên được tổ chức mỗi khi năm mới bắt đầu.

Năm nay, Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) sẽ tổ chức các nội dung thi đấu của vô địch thế giới 2026. Tuy nhiên với môn bơi, FINA sẽ tổ chức giải vô địch thế giới hồ ngắn 25m. Chương trình thi đấu sẽ tổ chức vào tháng 12 tại Trung Quốc. Năm ngoái, 3 tuyển thủ Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên và Lương Jeremie Loic Nino đã đại diện đội tuyển Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới hồ ngắn 25m.

MINH CHIẾN