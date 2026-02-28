Tuyển thủ vật quốc gia không dự giải Hội làng trong thời gian tập huấn

Cục TDTT Việt Nam đã kiểm tra kỹ và quán triệt tinh thần đến Ban huấn luyện đội tuyển vật quốc gia sau khi một trường hợp vừa qua đời từ thi đấu giải Hội làng.

Đội tuyển vật Việt Nam đang tập trung tập luyện chuyên môn ngay từ đầu năm mới 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Cục TDTT Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển vật quốc gia không cho phép tuyển thủ đang trong quá trình tập huấn làm nhiệm vụ tham gia thi đấu giải Hội làng. Yêu cầu đã được đơn vị chuyên môn là Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) quán triệt tới Ban huấn luyện, tuyển thủ đội tuyển vật Việt Nam đang tập huấn. Quy định đã được thực hiện trước khi các tuyển thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam tập huấn các nội dung vật tự do nam, vật tự do nữ và vật cổ điển nam. Toàn đội đã trở lại tập luyện sau nghỉ Tết. Điểm tập huấn thực hiện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam đã cho biết tất cả tuyển thủ đang tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia đều nắm rõ quy định và tuân thủ các yêu cầu được đưa ra.

Ngày 28-2, Sở VH-TT Hà Nội đã thông tin cụ thể về một trường hợp không may mắn qua đời vào ngày 27-2, sau khi tham dự giải vật Hội làng truyền thống đầu xuân tại thôn Thái Lai, xã Kim Anh (Hà Nội). Hiện tại, UBND xã Kim Anh chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan quản lý tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn đúng quy định.

Sau khi sự việc xảy ra, Cục TDTT Việt Nam đã kiểm tra rà soát và nắm bắt thông tin trường hợp người qua đời sau khi tham dự giải vật Hội làng nêu trên không phải VĐV đội tuyển vật quốc gia.

MINH CHIẾN