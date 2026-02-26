Dương Quốc Hoàng và đồng đội để thua đội tuyển Anh tại giải pool 10 bi thế giới 2026

Đội billiards Việt Nam không thể có chiến thắng trong trận tiếp theo trước đối thủ mạnh là đội billiards Anh.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng đang có mặt thi đấu tại Las Vegas (Mỹ). Ảnh: HOÀNG SAO

Ngày 26-2 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển billiards Việt Nam với Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng và Phạm Phương Nam đã gặp đội tuyển billiards Anh trong lượt trận tiếp theo tại giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 (WPA team world championship 2026).

Trong trận đầu, các cơ thủ của Việt Nam để thua 1-4. Trận thứ 2, chúng ta thua 3-4 còn trận thứ 3 thì cơ thủ Việt Nam để thua tiếp 1-4. Chung cuộc, đội billiards Việt Nam để thua với tỷ số 0-3. Với chiến thắng trước đội Việt Nam, các cơ thủ của Anh đã giành quyền vào tứ kết.

Cơ hội vào tứ kết quả đội billiards Việt Nam vẫn chưa khép lại nếu Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng và Phạm Phương Nam đạt kết quả tốt ở trận tiếp theo. Trong lượt quyết định tìm tấm vé vào tứ kết, đội billiards Việt Nam sẽ gặp đối thủ là đội chiến thắng trong cặp đấu Hàn Quốc – Indonesia.

Giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 (WPA team world championship 2026) tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) với sự tham gia của 20 đội tuyển hàng đầu thế giới. Giải tranh tài tới hết ngày 27-2 (theo giờ địa phương). Trong giải lần này, đại diện của khu vực Đông Nam Á có các đội Việt Nam, Indonesia, Philippines và Singapore.

Năm nay, đội billiards Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất, trong đó tay cơ chủ lực Dương Quốc Hoàng là một trong những người đang giữ phong độ cao.

MINH CHIẾN