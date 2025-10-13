Cơ thủ Pujis Labutis lần đầu tiên vô địch giải billiards Hanoi Open Pool Championship 2025

Pujis Labutis lần đầu vô địch giải đấu được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Hơn 2.000 khán giả có mặt tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối ngày 12-10 chứng kiến trận chung kết giữa Pujis Labutis (Lithuania) và Moritz Neuhausen (Đức). Các cơ thủ của Việt Nam không giành suất vào trận đấu cuối cùng. Người có thành tích tốt nhất của Việt Nam là Đinh Chấn Kiệt với thứ hạng trong nhóm 16 cơ thủ tốt nhất.

Trong trận chung kết, 2 cơ thủ đã trình diễn thế trận cân bằng và bám đuổi ở giai đoạn khi khởi đầu. Khi tỷ số trận đấu đang là 4-4, Labutis giành được lợi thế để vượt lên dẫn điểm. Cơ thủ này xác lập khoảng cách cách biệt trước đối thủ tới tỷ số 10-4. Dù vậy, Neuhausen vẫn cố gắng níu kéo kết quả nhưng chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 7-13.

Pujis Labutis trở thành tân vương của giải đấu đồng thời nhận thưởng 40.000 USD từ Ban tổ chức.

Tại giải năm nay, Dương Quốc Hoàng là người được chờ đợi mang về kết quả tốt nhất cho billiards Việt Nam nhưng sớm dừng bước. Dù vậy, cơ thủ này được chọn tham dự giải Reyes Cup 2025 cùng đội tuyển châu Á. Dương Quốc Hoàng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia giải.

Ngoài giải Hanoi Open Pool Championship 2025, Ban tổ chức còn tiến hành tranh tài giải dành cho các cơ thủ trẻ là Hanoi Junior Open 2025. Cơ thủ Nguyễn Tiến Trung đã vào chung kết nhưng thua Jack Beggs (New Zealand) với tỷ số 7-9 nên nhận ngôi á quân.

MINH CHIẾN