25 huấn luyện viên pickleball Việt Nam đạt chứng chỉ châu Á

Từ ngày 12 đến 14-12 vừa qua, khoá học Huấn luyện viên pickleball châu Á (APBA) lần thứ 2 tại Việt Nam đã diễn ra thành công tại Khánh Hoà. Trong đó, 25 học viên đã được cấp chứng chỉ châu Á.

25 học viên hoàn thành khoá học. Ảnh: QUỲNH MAI

Khoá học do Công ty TNHH Dương Cao phối hợp cùng Công ty TNHH Care 365 tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hoà, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực Pickleball đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Các giảng viên tham gia hướng dẫn cho học viên

Khoá học đã thu hút 26 học viên tham gia. Vào ngày 14-12, Ban tổ chức đã tiến hành kỳ thi đánh giá chính thức theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Pickleball châu Á (APBA). Kết quả, 25/26 học viên xuất sắc vượt qua kỳ thi, chính thức được APBA công nhận và cấp chứng chỉ Huấn luyện viên pickleball châu Á.

Trước đó, ở lần tổ chức đầu tiên, chương trình đã tạo nên cú hích lớn cho cộng đồng Pickleball Việt Nam khi 25/27 học viên đạt chứng chỉ quốc tế.

Ở khoá học lần này, chương trình được nâng cấp toàn diện về quy mô tổ chức, nội dung đào tạo và môi trường học tập, tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn huấn luyện chuyên nghiệp của khu vực châu Á.

Khoá học được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn, gồm: Giảng viên, HLV quốc tế Dương Cao, HLV thể lực Bành Chí Hồng cùng các chuyên gia Pickleball hàng đầu.

Khoá học kỳ vọng sẽ hình thành đội ngũ huấn luyện viên Pickleball đạt chuẩn châu Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của phong trào Pickleball tại Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên bản đồ Pickleball khu vực và quốc tế.

Chia sẻ sau khoá học, Giảng viên Dương Cao cho biết: “Ở Khoá học lần này, có 25 học viên xuất sắc vượt qua bài thi. Tôi tin rằng đây sẽ là những ‘người lái đò’ tâm huyết, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Pickleball Việt Nam trong tương lai.”

DŨNG PHƯƠNG