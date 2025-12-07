Dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm nâng tầm boxing TPHCM

Liên đoàn Boxing TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Liên đoàn Boxing TP HCM nhiệm kỳ I (2025 – 2030) được diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM (UEF), với sự tham dự của 50 đại biểu chính thức, khách mời từ các Sở, Ban ngành và đại diện 33 CLB boxing trên địa bàn TPHCM.

Đại hội Liên đoàn Boxing TPHCM nhiệm kỳ (2025 – 2030) là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm nâng tầm boxing thành phố.

Trong những năm vừa qua, phong trào boxing TPHCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, số lượng hội viên tăng nhanh, hoạt động thi đấu, huấn luyện sôi nổi và sự tham gia ngày càng lớn của lực lượng HLV, VĐV trẻ. Theo báo cáo tổng hợp đến tháng 11-2025, Liên đoàn hiện có 172 hội viên, trong đó 33 hội viên chính thức và 139 hội viên cá nhân, thuộc 33 CLB đang hoạt động tích cực trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, có nhiều chuyển biến rất lớn các giải phong trào và giải chuyên nghiệp được tổ chức thường xuyên như Matrix Boxing Championship, VSP Pro Series, Trigger Championship, LEAD… thu hút đông đảo VĐV và khán giả. Nhiều võ sĩ trẻ trưởng thành từ phong trào đã đạt thành tích ở các giải quốc gia và quốc tế. Song song các hoạt động, cũng góp phần nâng chuẩn đội ngũ HLV, trọng tài và các nhà tổ chức sự kiện. Các khóa huấn luyện dành cho HLV phong trào, HLV chuyên nghiệp, lớp tập huấn trọng tài được tổ chức liên tục, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Ở nhiệm kỳ mới (2025-2030) Liên đoàn đặt mục tiêu thu hút thêm nguồn lực xã hội để hoạt động boxing phát triển hài hòa giữa phong trào và thành tích cao, phù hợp với xu thế hiện đại và hội nhập của TPHCM, qua đó xây dựng TPHCM trở thành điểm đến của nhiều giải đấu chuyên nghiệp, tạo môi trường thi đấu sôi động, thúc đẩy phong trào boxing phát triển toàn diện trên cả nước.

Đại hội Liên đoàn Boxing TPHCM nhiệm kỳ (2025 – 2030) là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm nâng tầm boxing thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào và thể thao thành tích cao, góp phần đóng góp chung cho sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

MINH BẢO (tổng hợp)