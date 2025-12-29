Đại kiện tướng Lê Quang Liêm xếp hạng 58 nội dung cờ nhanh giải thế giới 2025

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm (phải) không có thứ hạng cao nhất ở bảng cờ nhanh giải thế giới. Ảnh: FIDE

Giải đấu đang tranh tài tại Doha (Qatar). Các ván đấu cờ nhanh của bảng nam, nữ đã khép lại. Ở bảng nam, Lê Quang Liêm là đại diện của Việt Nam có thứ hạng cao nhất.

Sau 13 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm đạt tổng 7,5 điểm để đứng hạng 58 chung cuộc. Tại ván cuối của cờ nhanh, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam có chiến thắng trước kiện tướng Ahmad Khagan (Azerbaijan). Tuy nhiên, kết quả chưa đủ giúp Lê Quang Liêm lọt vào top 20 của nội dung cờ nhanh. Trong 13 ván đã đấu, Lê Quang Liêm có 6 ván thắng, 3 ván hòa và 4 ván thua.

Ở kết quả chung cuộc, các kỳ thủ Lê Tuấn Minh, Đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn không có thành tích tốt nhất. Lê Tuấn Minh chỉ có 5,5 điểm, Đầu Khương Duy có 5,5 điểm còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn có 4 điểm. Vô địch bảng nam cờ nhanh là siêu đại kiện tướng Magnus Carlsen (Na Uy, 10,5 điểm)

Đối với nữ, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên đã đạt 6,5 điểm sau 11 ván thi đấu cờ nhanh để đứng hạng 45 còn đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng có 6 điểm nên xếp hạng 58. Trong các ván đã đấu, Phạm Lê Thảo Nguyên có 3 thắng, 7 hòa và 1 thua. Vô địch bảng cờ nhanh nữ là Zhu Jiner (Trung Quốc, 8,5 điểm).

Sau nội dung của cờ nhanh, các kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu cờ chớp. Theo quy định, bảng nam sẽ đấu 19 ván cờ chớp còn bảng nữ đấu 15 ván. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 31-12 theo giờ địa phương. Giải cờ nhanh, chớp thế giới 2025 cũng là giải quốc tế cuối cùng của các kỳ thủ Việt Nam trong năm nay.

MINH CHIẾN