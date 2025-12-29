Các môn khác

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm xếp hạng 58 nội dung cờ nhanh giải thế giới 2025

SGGPO

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm không thể lọt vào nhóm đầu tại giải cờ nhanh, cờ chớp vô địch thế giới 2025.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm (phải) không có thứ hạng cao nhất ở bảng cờ nhanh giải thế giới. Ảnh: FIDE
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm (phải) không có thứ hạng cao nhất ở bảng cờ nhanh giải thế giới. Ảnh: FIDE

Giải đấu đang tranh tài tại Doha (Qatar). Các ván đấu cờ nhanh của bảng nam, nữ đã khép lại. Ở bảng nam, Lê Quang Liêm là đại diện của Việt Nam có thứ hạng cao nhất.

Sau 13 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm đạt tổng 7,5 điểm để đứng hạng 58 chung cuộc. Tại ván cuối của cờ nhanh, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam có chiến thắng trước kiện tướng Ahmad Khagan (Azerbaijan). Tuy nhiên, kết quả chưa đủ giúp Lê Quang Liêm lọt vào top 20 của nội dung cờ nhanh. Trong 13 ván đã đấu, Lê Quang Liêm có 6 ván thắng, 3 ván hòa và 4 ván thua.

Ở kết quả chung cuộc, các kỳ thủ Lê Tuấn Minh, Đầu Khương Duy, Nguyễn Ngọc Trường Sơn không có thành tích tốt nhất. Lê Tuấn Minh chỉ có 5,5 điểm, Đầu Khương Duy có 5,5 điểm còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn có 4 điểm. Vô địch bảng nam cờ nhanh là siêu đại kiện tướng Magnus Carlsen (Na Uy, 10,5 điểm)

Đối với nữ, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên đã đạt 6,5 điểm sau 11 ván thi đấu cờ nhanh để đứng hạng 45 còn đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng có 6 điểm nên xếp hạng 58. Trong các ván đã đấu, Phạm Lê Thảo Nguyên có 3 thắng, 7 hòa và 1 thua. Vô địch bảng cờ nhanh nữ là Zhu Jiner (Trung Quốc, 8,5 điểm).

Sau nội dung của cờ nhanh, các kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu cờ chớp. Theo quy định, bảng nam sẽ đấu 19 ván cờ chớp còn bảng nữ đấu 15 ván. Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 31-12 theo giờ địa phương. Giải cờ nhanh, chớp thế giới 2025 cũng là giải quốc tế cuối cùng của các kỳ thủ Việt Nam trong năm nay.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua Lê Quang Liêm cờ nhanh cờ chớp thế giới 2025 Nguyễn Ngọc Trường Sơn cờ vua Việt nam Lê Tuấn Minh Phạm Lê Thảo Nguyên Võ Thị Kim Phụng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn