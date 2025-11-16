Các môn khác

Lê Quang Liêm sẽ đấu lượt cờ chớp, cờ nhanh để tìm chiến thắng tại vòng 5 World Cup 2025

Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam chưa thể có chiến thắng sau 2 trận cờ tiêu chuẩn tại vòng 5 ở World Cup 2025 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục thi đấu lượt tie-breaks trong ngày 16-11 tại vòng 5. Ảnh: FIDE
Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục thi đấu lượt tie-breaks trong ngày 16-11 tại vòng 5. Ảnh: FIDE

Lê Quang Liêm và đối thủ Alexander Donchenko bất phân thắng bại ở trận lượt về cờ tiêu chuẩn do đó buộc phải cần tới thi đấu tie-breaks bằng cờ nhanh và cờ chớp.

Tại trận lượt về cờ tiêu chuẩn diễn ra tối muộn ngày 15-11, Lê Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng đi trước. Dẫu thế, Alexander Donchenko lại là người chơi chủ động dồn Quang Liêm vào các tình huống khó trong trận đấu. Đại kiện tướng người Đức liên tục đưa Quang Liêm vào thế phòng ngự và bước vào tàn cuộc, kỳ thủ của Việt Nam đã thoát hiểm, qua đó giữ kết quả hòa.

Hôm nay 16-11, 2 kỳ thủ sẽ bước vào lượt tie-breaks để phân định chiến thắng chung cuộc. Cặp đấu có tối đa thời gian thi đấu là 3 ngày.

Trong 4 vòng trước đó, Lê Quang Liêm chưa phải tham gia lượt tie-breaks khi giải quyết được các trận đấu ngay ở 2 trận cờ tiêu chuẩn.

Nếu thành công tại lượt tie-breaks, Lê Quang Liêm sẽ giành suất vào tứ kết để làm nên lịch sử cho cờ vua Việt Nam. Giải World Cup 2025 nội dung nam có 206 kỳ thủ tham dự với quỹ thưởng là 2 triệu USD. Nhà vô địch sẽ được nhận 120.000 USD. Lê Quang Liêm đang được giới chuyên môn đánh giá có cơ hội góp mặt vào những vòng cuối cùng để đứng trong tóp 3 kỳ thủ xuất sắc nhất giải năm nay.

MINH CHIẾN

