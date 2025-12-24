Golfer Lê Chúc An được trao suất góp mặt giải nữ nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương

Lê Chúc An đã được trao suất để là đại diện duy nhất của golf nữ Việt Nam thi đấu giải nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương vào đầu năm tới.

Lê Chúc An vừa thi đấu thành công tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VGA

Giải golf danh giá Women’s Amateur Asia-Pacific (WAAP) 2026 sẽ được thi đấu tại New Zealand từ ngày 12-2 tới 15-2-2026. Lê Chúc An đã được Ban tổ chức chính thức trao suất tham dự. Cô là tuyển thủ nữ duy nhất của Việt Nam vinh dự nhận suất tham gia giải danh giá này.

Toàn giải sẽ có 84 golfer nữ của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được trao suất tới New Zealand tranh tài. Việc được góp mặt giải WAAP 2026 đã ghi nhận Lê Chúc An lần thứ 3 tham gia giải này. Năm 2024, cô thi đấu nhưng không vượt qua cắt loại. Tại giải WAAP 2025, Lê Chúc An đã kết thúc tại vị trí đồng hạng 30 và đây là kết quả tốt nhất của Chúc An.

Lê Chúc An vừa làm nên lịch sử là golfer nữ đầu tiên của Việt Nam giành được huy chương trên đấu trường SEA Games. Tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, cô đã đứng hạng 4 chung cuộc bảng cá nhân nữ tuy nhiên vẫn được tấm HCĐ do xếp trên tuyển thủ là 3 VĐV của Thái Lan (theo quy định, mỗi quốc gia không được có quá 2 VĐV được nhận huy chương trong cùng 1 nội dung cá nhân). Sau SEA Games 33-2025, Lê Chúc An nhìn nhận rằng mình đã đạt được mục tiêu đề ra ở Thái Lan là cải thiện thành tích và giành huy chương. Cô cho rằng, kết quả có được khi mình thi đấu quyết tâm và tự tin hơn.

Hiện tại, Lê Chúc An đang đứng hạng 186 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới vừa được công bố. Năm nay, golfer này đã giành ngôi vô địch quốc gia tại bảng nữ.

MINH CHIẾN