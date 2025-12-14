Anh Minh, Chúc An và đội tuyển golf tiếp tục giành những tấm huy chương lịch sử

Golfer Nguyễn Anh Minh đã đổi được màu huy chương tại SEA Games 33-2025 còn Lê Chúc An làm nên lịch sử cho golf Việt Nam.

Đội tuyển golf Việt Nam có kết quả huy chương đáng kể tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VGA

Ngày tranh tài cuối 14-12 đã khép lại với môn golf của SEA Games 33-2025. Trong ngày cuối này, đội tuyển golf Việt Nam đã có những cơ hội tranh huy chương và hiện thực được mục tiêu.

Ở bảng kết quả cá nhân nam, golfer Nguyễn Anh Minh có vị trí á quân cùng tấm HCB. Vô địch lần này là golfer chủ nhà Thái Lan Laopakdee Pongsapak. Trong các vòng đấu, Anh Minh đều duy trì ở vị trí nhóm đầu và tại vòng cuối ở ngày 14-12, golfer của Việt Nam kết thúc tranh tài với vị trí trong nhóm có huy chương.

Hai năm trước tại SEA Games 32-2023, Nguyễn Anh Minh từng giành HCĐ cá nhân. Bây giờ, golf thủ này đã đổi mầu huy chương cho mình.

Golfer Việt Nam đã nỗ lự tranh tài tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VGA

Tuy nhiên, đội tuyển golf nam Việt Nam không bảo toàn được tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Các golfer Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh có vị trí hạng 3, do vậy nhận HCĐ. Vô địch là đội nam Thái Lan còn á quân là đội Indonesia.

Về nữ, lần đầu tiên golf Việt Nam đã giành được huy chương tại SEA Games. Thành tích ấn tượng thuộc về Lê Chúc An ở nội dung cá nhân nữ. Cô đã kết thúc thi đấu ở vị trí hạng 4.

Lê Chúc An có HCĐ cá nhân nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VGA

Tuy nhiên, 3 vị trí xếp trên Chúc An đều là các golfer chủ nhà Thái Lan và theo quy định điều lệ thi đấu đối với tất cả các nội dung cá nhân thì VĐV của bất kỳ Ủy ban Olympic quốc gia nào không được giành quá 2 huy chương tương ứng.

Do vậy, Lê Chúc An được nhận HCĐ chính thức tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN